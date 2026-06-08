Nardò, 55enne accusato di adescamento online di minorenni rischia il rinvio a giudizio

Una donna ha denunciato ai carabinieri un 55enne di Nardò accusato di aver contattato online almeno cinque minorenni. L’indagine della Procura di Lecce è conclusa e l’uomo rischia il processo per adescamento.

Un meccanico di 55 anni residente a Nardò, in provincia di Lecce, è accusato di aver contattato sui social e tramite applicazioni di messaggistica alcune adolescenti tra i 13 e i 15 anni, rivolgendo loro complimenti sull’aspetto fisico e chiedendo fotografie personali. La Procura di Lecce ha concluso le indagini e si prepara a chiedere il rinvio a giudizio dell’uomo.

L’inchiesta ha preso avvio nel giugno del 2025 dopo la denuncia presentata da una ragazza di 15 anni insieme alla madre. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il 55enne avrebbe inviato alla giovane messaggi quotidiani per diverse settimane, tra saluti del mattino e della sera, richieste di incontri e commenti sul suo aspetto. Nelle conversazioni avrebbe anche utilizzato espressioni confidenziali e chiesto fotografie della minorenne.

Analizzando il materiale raccolto, gli investigatori hanno individuato altri contatti ritenuti analoghi con quattro ragazze, tutte amiche della figlia dell’indagato. In uno dei casi, secondo le contestazioni, avrebbe invitato una quindicenne a non mostrare a nessuno le conversazioni ricevute. Anche questa ragazza si sarebbe successivamente rivolta ai carabinieri.

Tra le presunte vittime figurano inoltre due tredicenni. Gli inquirenti ritengono che il contenuto dei messaggi seguisse modalità simili a quelle riscontrate nelle altre chat. Proprio dall’esame delle conversazioni digitali è stato ricostruito il quadro investigativo che ha portato alla chiusura delle indagini preliminari.

Ora la posizione del 55enne sarà valutata dall’autorità giudiziaria, che dovrà decidere sull’eventuale avvio del processo in relazione alle accuse contestate.