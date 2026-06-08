Ballottaggi amministrativi, Meloni esulta per il centrodestra e rivendica il radicamento nei territori

All’indomani dei ballottaggi delle elezioni amministrative, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’esito del voto con un messaggio pubblicato sui social. La premier ha rivolto gli auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti, indipendentemente dall’appartenenza politica, sostenendo che i risultati ottenuti confermano la tenuta del centrodestra e la sua presenza consolidata sul territorio nazionale.

Secondo Meloni, il voto rappresenta un’ulteriore conferma della compattezza della coalizione di governo e della capacità di raccogliere consenso in molte realtà locali. Nel suo intervento ha ribadito la volontà di proseguire lungo la stessa linea politica, richiamando i temi della serietà amministrativa e della concretezza.

Anche il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha salutato con soddisfazione i risultati emersi dalle urne. Nel suo messaggio ha elencato diverse città passate al centrodestra, tra cui Lecco, Arezzo, Macerata, Pompei, Viareggio, San Giovanni Rotondo, Vignola, Cava de’ Tirreni, Comacchio, Sorrento, Vigevano e Genzano. Per Tajani, i dati dei ballottaggi confermano quanto già emerso al primo turno, con il centrodestra che si mantiene protagonista della competizione elettorale.

Il leader di Forza Italia ha inoltre invitato la coalizione a continuare il lavoro nei territori dove non è stato raggiunto il risultato sperato, indicando come obiettivo futuro le prossime elezioni politiche nazionali.

Dello stesso tono il commento del vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, che ha sottolineato le vittorie ottenute dal suo partito insieme agli alleati di centrodestra in numerosi comuni. Salvini ha citato in particolare città come Macerata, Lecco e Arezzo, formulando gli auguri ai nuovi sindaci e agli amministratori appena eletti.

Dal fronte dell’opposizione è arrivata la riflessione di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva ha richiamato il successo ottenuto dal centrosinistra in alcune realtà locali, tra cui Trani e Agrigento. Renzi ha raccontato di aver ricordato durante la campagna elettorale come il ruolo del sindaco richieda spirito di servizio verso la comunità e ha definito il risultato dei ballottaggi un segnale che dimostra la possibilità di competere anche sul piano nazionale.

Nel suo intervento, l’ex presidente del Consiglio ha rivolto un pensiero ai nuovi sindaci eletti, sottolineando il valore dell’impegno amministrativo che li attende nei rispettivi comuni e rivendicando il contributo fornito da Italia Viva nelle sfide elettorali locali.