Matteo Berrettini rassicura i tifosi, nessuna lesione muscolare e Wimbledon nel mirino

Home / Social News / Matteo Berrettini rassicura i tifosi, nessuna lesione muscolare e Wimbledon nel mirino

Notizia in breve Matteo Berrettini rassicura sulle sue condizioni fisiche dopo il ritiro al Roland Garros. Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari significative e il tennista romano ha già avviato il percorso di recupero per Wimbledon.

Matteo Berrettini rassicura i tifosi, nessuna lesione muscolare e Wimbledon nel mirino

Ricevi le notizie di Zazoom.it su Google Tutte le news direttamente su Google.

Segui

Matteo Berrettini guarda avanti con fiducia dopo il ritiro avvenuto nei quarti di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi. Il tennista romano ha aggiornato i suoi sostenitori attraverso un messaggio pubblicato sui social, spiegando che gli accertamenti medici effettuati negli ultimi giorni hanno escluso la presenza di lesioni muscolari rilevanti. Il numero 48 del ranking Atp ha raccontato di lasciare Parigi con sensazioni positive, nonostante l'interruzione del suo percorso nel torneo. Berrettini ha evidenziato la soddisfazione per il livello di gioco espresso durante le partite disputate sulla terra battuta francese e ha confermato di aver già iniziato il programma di recupero fisico. L'obiettivo dichiarato è arrivare nelle migliori condizioni possibili a Wimbledon, il torneo dello Slam sull'erba che in passato gli ha regalato uno dei risultati più prestigiosi della sua carriera. Nel 2021, infatti, Berrettini raggiunse la finale sui campi londinesi, diventando il primo italiano a riuscire nell'impresa. Nel suo messaggio il tennista ha anche voluto ringraziare chi gli è stato vicino durante le ultime settimane. Dopo il ritiro a Parigi, ha ricevuto numerosi attestati di affetto da parte di familiari, amici, membri del suo team e tifosi, un sostegno che ha definito motivo di grande gratitudine.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Jannik Sinner, esami ok dopo il malore al Roland Garros e ora nel mirino c'è Wimbledon Jannik Sinner ha completato gli accertamenti medici dopo il malore accusato al Roland Garros e gli esami non hanno evidenziato problemi.

Mondiali 2026 USA, sicurezza militare e visti nel mirino: tensioni tra Nazionali e tifosi Clima teso verso i Mondiali 2026 negli USA: sicurezza militarizzata, restrizioni sui visti e controlli digitali spingono federazioni e tifosi a rivedere la partecipazione, tra timori diplomatici e stadi sempre più blindati.