Reece Chadfield da record, mangia 162 Oreo in cinque minuti!

Reece Chadfield ha mangiato 162 Oreo in cinque minuti e ha stabilito un nuovo record mondiale, diventando uno dei protagonisti britannici del competitive eating. Il 22enne punta già a battere nuovi primati.

Reece Chadfield, 22 anni, ha conquistato il record mondiale dopo aver mangiato 162 biscotti Oreo in appena cinque minuti durante una competizione organizzata dalla British Eating League. Un risultato che lo ha portato al vertice di una disciplina particolare come il competitive eating, dove velocità e resistenza fanno la differenza.

Nonostante nella vita lavori come personal trainer, Chadfield è conosciuto soprattutto sui social per le sue sfide alimentari estreme. Attraverso i contenuti pubblicati online, il giovane britannico affronta porzioni gigantesche e prove a tempo che attirano migliaia di spettatori.

La preparazione per il record è stata lunga e intensa. Il 22enne ha raccontato di aver dedicato molto tempo agli allenamenti specifici, arrivando alla gara con una forte pressione addosso anche per la presenza di amici e familiari tra il pubblico. Una volta terminata la prova e certificato il risultato, ha descritto la sensazione come una vera liberazione dopo settimane di attesa e preparazione.

Con il nuovo primato in tasca, Chadfield ha anche scherzato sul fatto di poter finalmente consumare gli Oreo rimasti a casa senza doverli mangiare a una velocità impressionante. Dietro l'ironia, però, c'è una determinazione chiara: il giovane non considera questo traguardo un punto di arrivo.

Il campione britannico ha infatti dichiarato di voler inseguire altri record, confermando l'intenzione di continuare a gareggiare nelle competizioni dedicate al mangiare competitivo. L'obiettivo è aggiungere nuovi primati alla propria collezione e consolidare la sua reputazione nel settore.

Anche Craig Harker, fondatore della British Eating League, ha elogiato la prestazione definendola eccezionale. Secondo lui, riuscire a consumare 162 Oreo in cinque minuti richiede una combinazione rara di rapidità, preparazione e determinazione. Harker ha inoltre ricordato come Chadfield sia cresciuto costantemente negli ultimi anni, fino a diventare uno dei nomi più promettenti del panorama britannico di questa disciplina.