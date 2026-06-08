Donald Trump al Madison Square Garden, sicurezza rafforzata per gara 3 delle Finali NBA

Donald Trump assisterà a gara 3 delle Finali NBA al Madison Square Garden e la sua presenza porterà a un piano di sicurezza rafforzato. Cambiano accessi e gestione dell’area esterna dell’impianto per la sfida tra Knicks e Spurs.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà tra gli spettatori di gara 3 delle Finali NBA in programma lunedì 8 giugno al Madison Square Garden di New York. La sfida vede i Knicks avanti 2-0 nella serie contro i San Antonio Spurs dopo le prime due partite disputate in Texas.

La presenza di Trump sugli spalti ha spinto le autorità a predisporre misure di sicurezza straordinarie per l’evento. I tifosi che hanno acquistato il biglietto per assistere alla partita dovranno raggiungere l’impianto con largo anticipo, almeno due ore prima della palla a due. Inoltre, non sarà consentito introdurre zaini o borse all’interno dell’arena.

Il New York Police Department ha comunicato anche la cancellazione del tradizionale ritrovo dei tifosi all’esterno del Madison Square Garden. In occasione delle precedenti gare, migliaia di sostenitori si erano radunati davanti al maxischermo installato nella zona per seguire la partita e festeggiare insieme.

Le forze dell’ordine hanno scelto di evitare grandi assembramenti nell’area circostante l’impianto, limitando così l’afflusso di decine di migliaia di persone durante una serata già considerata particolarmente delicata dal punto di vista della sicurezza.

Se la situazione tornerà alla normalità, il consueto appuntamento per i tifosi potrebbe essere ripristinato in occasione di gara 4, prevista mercoledì. Un eventuale successo permetterebbe ai Knicks di conquistare il titolo NBA che manca da oltre mezzo secolo.

Le autorità stanno mantenendo alta l’attenzione anche dopo quanto accaduto venerdì scorso, quando la vittoria dei Knicks in gara 2 aveva generato tensioni nelle strade attorno al Garden. In quell’occasione furono arrestate circa venti persone e una donna venne accusata di aver colpito con un pugno un agente di polizia.