Mette-Marit di Norvegia in attesa di un trapianto di polmone, annullate le celebrazioni per i 25 anni di matrimonio

La principessa Mette-Marit di Norvegia è stata inserita nella lista per un trapianto di polmone dopo il peggioramento della fibrosi polmonare. La famiglia reale ha sospeso gli impegni ufficiali e annullato le celebrazioni per le nozze d’argento.

Le condizioni di salute di Mette-Marit di Norvegia si sono aggravate al punto da rendere necessario un trapianto di polmone nel più breve tempo possibile. L’annuncio è arrivato dalla Casa Reale di Oslo, che ha confermato l’inserimento della principessa ereditaria nella lista dei pazienti in attesa dell’intervento.

La moglie del principe ereditario Haakon convive dal 2018 con una rara forma di fibrosi polmonare progressiva. Negli ultimi anni la malattia ha limitato sempre di più la sua attività pubblica, costringendola a ridurre numerosi impegni istituzionali. Ad aprile era apparsa particolarmente affaticata durante un evento ufficiale dedicato agli atleti rientrati dai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, utilizzando per la prima volta un sistema di ossigenoterapia visibile durante la cerimonia.

Il principe Haakon ha descritto una situazione molto delicata, spiegando che la malattia è peggiorata sensibilmente negli ultimi mesi. Ha riferito che la principessa utilizza quotidianamente l’ossigeno per alleviare i sintomi, ma che questa soluzione non è sufficiente a risolvere il problema.

La decisione di procedere con la richiesta di trapianto è stata presa dopo approfondite valutazioni cliniche. Il professor Are Holm, specialista che segue la principessa presso l’Ospedale Nazionale di Oslo, ha confermato che il quadro medico ha reso necessario accelerare il percorso verso l’intervento.

L’emergenza sanitaria ha avuto conseguenze immediate anche sull’agenda della famiglia reale. Haakon ha interrotto anticipatamente una visita ufficiale in Giappone per fare ritorno in Norvegia e restare accanto alla moglie. Sono stati inoltre rinviati tutti gli eventi previsti per agosto in occasione del venticinquesimo anniversario di matrimonio della coppia.

Anche la principessa Ingrid Alexandra ha deciso di tornare nel Paese. La figlia di Mette-Marit e Haakon ha sospeso temporaneamente gli studi in scienze sociali all’Università di Sydney, in Australia, per raggiungere la famiglia in questo momento particolarmente difficile.

Il peggioramento della salute della futura regina arriva dopo mesi già molto complessi per la monarchia norvegese. La principessa era stata coinvolta nelle polemiche seguite alla diffusione di documenti che riportavano una corrispondenza privata avuta tra il 2011 e il 2014 con il finanziere statunitense Jeffrey Epstein.

La famiglia reale sta affrontando anche la vicenda giudiziaria che riguarda Marius Borg Høiby, figlio di Mette-Marit nato da una precedente relazione. Il giovane è imputato in un processo per accuse di stupro e violenza, che respinge. La sentenza è attesa per il 15 giugno. Il suo legale ha chiesto ai giudici la scarcerazione prima del verdetto, sostenendo che Marius desidera poter stare vicino alla madre durante questa fase della sua malattia.