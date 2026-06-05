World Dog Show a Bologna, tre cani morti nei furgoni senza acqua e cibo

Tre cani sono morti al World Dog Show di Bologna dopo essere stati lasciati per ore chiusi in due furgoni senza acqua e cibo. Due espositori sono stati denunciati per maltrattamento di animali dopo l'intervento dei carabinieri.

Tragedia negli spazi della fiera di Bologna che ospitano il World Dog Show, una delle principali manifestazioni canine internazionali. Tre cani hanno perso la vita dopo essere stati lasciati per diverse ore all'interno di due furgoni parcheggiati nell'area espositiva, senza acqua né cibo.

I mezzi erano arrivati nel quartiere fieristico intorno alle 6.30 del mattino. Secondo quanto ricostruito, i proprietari, un espositore italiano e uno straniero, avrebbero lasciato gli animali chiusi nei van per partecipare alle attività della manifestazione, allontanandosi dai veicoli per molte ore.

Quando i furgoni sono stati riaperti, la situazione è apparsa subito gravissima. Uno dei cani era già morto, mentre altri tre versavano in condizioni critiche. Gli animali sono stati trasferiti con urgenza in una clinica veterinaria di Ozzano dell'Emilia, ma per due di loro non è stato possibile evitare il decesso.

L'allarme è stato lanciato dagli organizzatori dell'evento, che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri dopo aver scoperto le condizioni degli animali. I tre esemplari morti appartenevano alla razza Drahtthaar, cane da ferma di origine tedesca.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato entrambi i proprietari con l'accusa di maltrattamento di animali. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali ulteriori responsabilità.