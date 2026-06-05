Meteo, stop a piogge e temporali arriva l'Anticiclone delle Azzorre con caldo fino a 36 gradi

Le perturbazioni in arrivo al Nord e parte del Centro stanno per esaurirsi. Da domenica torna il sole su gran parte d’Italia con l’Anticiclone delle Azzorre e temperature in aumento fino a 36 gradi tra Sardegna e Sicilia.

Le ultime ore di instabilità stanno lasciando spazio a un cambiamento deciso delle condizioni atmosferiche. Le piogge e i temporali che stanno interessando soprattutto il Nord e alcune aree del Centro sono destinati a cessare nel corso del fine settimana, aprendo la strada a una fase stabile e tipicamente estiva.

Prima dell’arrivo definitivo del bel tempo, nelle prossime ore sono ancora attesi alcuni fenomeni temporaleschi legati alle correnti atlantiche. Le aree più esposte saranno il Nord-Est e parte delle regioni centrali, con rovesci in spostamento dalla Toscana verso il versante adriatico. Entro sabato gli ultimi episodi di maltempo interesseranno soprattutto il Nord-Ovest e alcuni settori della Pianura Padana.

Da domenica l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre porterà condizioni più stabili su gran parte del Paese. Secondo le previsioni, questa fase potrebbe durare almeno dieci o quindici giorni, con effetti particolarmente evidenti sulle regioni del Centro e del Sud.

Le temperature, inizialmente gradevoli, inizieranno a crescere già all’inizio della prossima settimana. Da lunedì si prevedono valori intorno ai 33 gradi in molte zone del Centro Italia, mentre in Sardegna si potranno raggiungere i 35 gradi. Il caldo più intenso è atteso dalla metà della settimana successiva, quando tra Sardegna e Sicilia si potrebbero registrare punte di 36 gradi. A Roma sono previsti valori vicini ai 32 gradi accompagnati da una sensazione di afa più marcata.

Il quadro sarà differente al Nord, dove le temperature rimarranno più contenute. A Milano, ad esempio, i valori massimi dovrebbero mantenersi intorno ai 27-28 gradi grazie all’influenza di correnti più fresche provenienti dall’Atlantico.

Tra martedì e venerdì della prossima settimana non si escludono inoltre temporali pomeridiani sulle aree alpine e prealpine, con possibili sconfinamenti verso le pianure vicine, soprattutto a nord del Po. Si tratterà comunque di fenomeni locali che non comprometteranno la prevalenza di condizioni soleggiate.

Per la giornata di venerdì sono previsti gli ultimi temporali sul Triveneto, mentre il Centro vedrà qualche piovasco lungo il versante adriatico e condizioni più soleggiate altrove. Al Sud il sole sarà predominante.

Sabato il tempo sarà generalmente stabile, con possibili temporali limitati alle Alpi e alle Prealpi e occasionali sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Centro e Sud continueranno a beneficiare di giornate prevalentemente soleggiate.

Domenica il sole sarà protagonista da Nord a Sud, segnando l’avvio di una fase meteorologica caratterizzata da stabilità e temperature in progressivo aumento su gran parte del territorio nazionale.