Ex principe Andrea e affitti a Royal Lodge, il rapporto svela entrate non dichiarate e nuovi dettagli

L'ex principe Andrea è accusato di aver ottenuto entrate da affitti non dichiarati a Royal Lodge, mentre un rapporto ufficiale rivela che il re sostiene i costi delle residenze londinesi delle principesse Eugenie e Beatrice.

Nuove polemiche nel Regno Unito coinvolgono Andrew Mountbatten-Windsor, noto come l'ex principe Andrea. Secondo un rapporto del National Audit Office (NAO), l'organismo britannico incaricato di vigilare sulla spesa pubblica, avrebbe percepito redditi da locazione non dichiarati attraverso il subaffitto di tre cottage situati nella tenuta di Royal Lodge, immobile preso in locazione dalla Crown Estate.

Il documento rappresenta la prima analisi approfondita delle residenze reali pubblicata negli ultimi vent'anni e offre un quadro dettagliato delle proprietà utilizzate da Andrea, dai suoi familiari e dal personale a lui collegato. Complessivamente risultano dodici immobili appartenenti alla Crown Estate o direttamente alla Casa Reale.

Dalle verifiche emerge inoltre che le principesse Eugenie e Beatrice, figlie dell'ex principe Andrea e prive di incarichi ufficiali all'interno della monarchia, dispongono di abitazioni all'interno di prestigiosi complessi reali nel centro di Londra. Eugenie occupa una residenza a Kensington Palace, mentre Beatrice dispone di un alloggio a St James's Palace.

Per queste sistemazioni non viene corrisposto alcun canone da parte delle due principesse. Le spese risultano infatti sostenute attraverso la cosiddetta borsa privata del sovrano, costituita dalle risorse personali del re e versata alla Casa Reale. I due palazzi, inoltre, beneficiano della manutenzione finanziata con fondi pubblici attraverso il Sovereign Grant.

Un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato che il rapporto rispecchia l'impegno della monarchia verso la trasparenza. Da parte della Casa Reale viene inoltre precisato che tali pagamenti non comportano costi aggiuntivi per il Sovereign Grant, destinato alle attività istituzionali della Corona.

Il rapporto non indica l'importo esatto degli affitti coperti per le due principesse, anche se si ritiene che la somma corrisponda a circa il 60% del valore di mercato delle proprietà interessate.

Le conclusioni del National Audit Office arrivano dopo le controversie che negli ultimi anni hanno coinvolto l'ex principe Andrea. Il dossier sarà ora esaminato anche dalla Commissione parlamentare per i conti pubblici, che ha annunciato ulteriori approfondimenti sulla gestione delle residenze reali e delle relative spese.