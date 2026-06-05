Stefania Sandrelli compie 80 anni, la carriera dell'attrice che ha segnato il cinema italiano

Stefania Sandrelli festeggia 80 anni, oltre sei decenni di cinema tra successi e ruoli simbolo. L’attrice toscana continua a essere un volto amato del grande schermo e della televisione italiana.

Stefania Sandrelli festeggia oggi, 5 giugno, il traguardo degli 80 anni. Nata nel 1946, lo stesso anno della nascita della Repubblica italiana, è diventata una delle figure più rappresentative del cinema nazionale. Da oltre sessant’anni attraversa generazioni, mode e trasformazioni culturali senza perdere quella spontaneità che l’ha resa immediatamente riconoscibile agli occhi del pubblico.

Scoperta da Pietro Germi quando era ancora giovanissima, ha costruito una carriera che si intreccia con la storia stessa del cinema italiano. Nel corso del tempo ha lavorato con alcuni dei più importanti registi del Paese, tra cui Ettore Scola, Bernardo Bertolucci, Luigi Comencini, Paolo Virzì e Paolo Sorrentino, interpretando personaggi che hanno accompagnato l’evoluzione della società italiana.

Tra i film che hanno contribuito a renderla celebre figurano “Divorzio all’italiana” del 1961 e “Sedotta e abbandonata” del 1964, opere che affrontavano temi allora molto discussi come il patriarcato e il delitto d’onore. Negli anni successivi è diventata uno dei volti simbolo di “C’eravamo tanto amati”, il film di Ettore Scola che raccontava sogni, ideali e delusioni dell’Italia del dopoguerra.

Un’altra tappa importante è arrivata nel 1983 con “La chiave” di Tinto Brass, pellicola che contribuì ad aprire un dibattito sul rapporto tra corpo, desiderio e libertà femminile. In seguito ha interpretato donne indipendenti e determinate in titoli come “Speriamo che sia femmina” di Mario Monicelli e “La famiglia” di Ettore Scola, raccontando i cambiamenti della famiglia italiana e il percorso di emancipazione femminile.

Negli ultimi anni è tornata sul grande schermo in “Parthenope” di Paolo Sorrentino. Nel film veste i panni della protagonista in età adulta, offrendo una lettura segnata dall’esperienza, dai ricordi e dal confronto con il tempo che passa.

Accanto al cinema, Sandrelli ha costruito una presenza solida anche in televisione. Nel successo Rai “Il maresciallo Rocca” ha interpretato Margherita Rizzo, compagna del personaggio interpretato da Gigi Proietti. Successivamente ha conquistato il pubblico di “Una grande famiglia” nel ruolo di Eleonora Rengoni, figura centrale di una saga familiare che ha ottenuto grande seguito.

La vita privata ha occupato spesso le pagine della cronaca culturale. Il primo grande amore è stato il cantautore Gino Paoli, conosciuto nei primi anni Sessanta. Dalla loro relazione è nata Amanda Sandrelli. Un rapporto intenso, rimasto importante anche dopo la fine della storia sentimentale, tanto che Paoli le dedicò il brano “Una lunga storia d’amore”.

Nel 1972 sposò il medico Nicky Pende. Dal matrimonio nacque il figlio Vito, oggi chirurgo. L’unione terminò però dopo pochi anni. Da lungo tempo al suo fianco c’è Giovanni Soldati, compagno con cui ha costruito una relazione nata da una profonda amicizia e diventata nel tempo una delle presenze più stabili della sua vita.

A ottant’anni, Stefania Sandrelli continua a rappresentare uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. La sua filmografia attraversa epoche diverse e racconta, attraverso decine di personaggi, una parte significativa della storia culturale del Paese.