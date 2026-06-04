Andrea d'Inghilterra con un livido sul volto, mistero sulle cause dell'ematoma vicino a Sandringham
Andrea appare con un vistoso ematoma al volto vicino a Sandringham e la foto riaccende i dubbi sulle cause dell'infortunio. Al momento non emergono spiegazioni ufficiali sull'origine del livido.
Una fotografia scattata nelle vicinanze della residenza reale di Sandringham mostra Andrea d’Inghilterra con un evidente segno sul viso. Nell’immagine, diffusa da diversi media britannici, l’ex duca di York appare a bordo di un’auto con un marcato ematoma rossastro attorno all’occhio destro e sulla guancia.
Lo scatto ha immediatamente alimentato interrogativi sulle condizioni del secondogenito maschio della regina Elisabetta II. Al momento non sono state fornite spiegazioni ufficiali e non è chiaro da cosa possa derivare il livido. Tra le possibili ipotesi vengono considerate una caduta accidentale, un urto, un episodio più serio oppure le conseguenze di un trattamento medico, ma nessuna ricostruzione è stata confermata.
Andrea vive ormai lontano dagli impegni pubblici della monarchia britannica. Dopo il coinvolgimento nelle polemiche legate ai rapporti con il finanziere americano Jeffrey Epstein, il principe è stato progressivamente escluso dalla vita istituzionale della famiglia reale e privato dei principali incarichi e titoli onorifici.
La comparsa dell’ematoma arriva a poche settimane da un altro episodio che lo aveva visto protagonista. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, un contestatore lo avrebbe seguito per alcuni minuti mentre passeggiava con un cane nei pressi della sua abitazione, rivolgendogli frasi di protesta. La situazione si sarebbe conclusa con l’intervento della sicurezza, che avrebbe allontanato l’uomo senza ulteriori conseguenze.
Non esistono elementi che colleghino quel precedente alla comparsa del livido. In assenza di comunicazioni ufficiali, le circostanze che hanno provocato l’ematoma restano sconosciute.
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