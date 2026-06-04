Belmonte Castello in lutto, morto a 17 anni il calciatore Alessandro Merucci

Un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto nella sua camera a Belmonte Castello. Alessandro Merucci, calciatore della Valcomino, non si era recato a scuola; inutili i tentativi di rianimazione. Disposti accertamenti medico-legali.

La comunità di Belmonte Castello, in provincia di Frosinone, è stata colpita da una grave tragedia nella giornata di giovedì 4 giugno. Alessandro Merucci, 17 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Il giovane era conosciuto anche per la sua attività sportiva come calciatore della squadra Valcomino.

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore successive all’accaduto, il ragazzo non si era recato a scuola e aveva trascorso la mattinata in casa. La madre lo aveva lasciato riposare, ma intorno all’ora di pranzo, non ricevendo risposta ai suoi richiami, è entrata nella stanza trovandolo privo di sensi.

La donna ha immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Nonostante i lunghi tentativi effettuati dal personale medico, per il diciassettenne non c’è stato nulla da fare.

Dai primi riscontri, il decesso sarebbe riconducibile a un arresto cardiocircolatorio dovuto a cause naturali. Per chiarire con precisione le circostanze della morte sono stati comunque avviati ulteriori accertamenti.

Nell’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Atina, che hanno eseguito i rilievi previsti in casi simili, soprattutto considerando la giovane età della vittima. L’autorità competente ha disposto gli esami medico-legali necessari per definire con esattezza le cause del decesso.