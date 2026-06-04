False email sui rimborsi sanitari, il Ministero della Salute avverte sui rischi del phishing
Il Ministero della Salute segnala una campagna di phishing con false email sui rimborsi sanitari. I messaggi invitano a cliccare su link fraudolenti per sottrarre dati personali e bancari agli utenti.
Il Ministero della Salute ha lanciato un avviso ai cittadini dopo la diffusione di messaggi di posta elettronica che promettono presunti rimborsi economici legati a prestazioni sanitarie. Le comunicazioni, presentate come ufficiali, sono in realtà parte di una truffa informatica finalizzata a raccogliere informazioni sensibili.
Secondo quanto comunicato dal dicastero, le email in questione fanno riferimento a somme da ricevere come rimborso e invitano i destinatari a seguire collegamenti presenti nel testo. Si tratta però di un classico tentativo di phishing, una tecnica utilizzata dai criminali informatici per ottenere dati personali, credenziali di accesso o informazioni bancarie.
Il Ministero ha precisato di non utilizzare la posta elettronica per erogare rimborsi economici ai cittadini. Per questo motivo, chi riceve comunicazioni di questo tipo deve considerarle sospette e non interagire con i contenuti presenti nei messaggi.
L'invito rivolto agli utenti è quello di non cliccare sui link inseriti nelle email, di non fornire dati personali o coordinate bancarie e di cancellare immediatamente il messaggio ricevuto.
Per verificare eventuali comunicazioni o ottenere informazioni corrette, il Ministero raccomanda di consultare esclusivamente i canali ufficiali delle istituzioni sanitarie, compresi quelli del Ministero della Salute, delle Regioni e delle aziende sanitarie locali.
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