Al Bano dopo la festa della Repubblica: Si sono dimenticati di me e commenta l'esclusione dall'evento Rai

Al Bano Carrisi non era tra gli ospiti della serata per gli 80 anni della Repubblica andata in onda il 2 giugno su Rai 1. Dopo l’evento, il cantante ha dichiarato di essere stato dimenticato dagli organizzatori e di aver ritenuto naturale un invito.

A celebrazioni concluse, Al Bano Carrisi è tornato a parlare della sua assenza da “I Volti della Repubblica”, la serata trasmessa su Rai 1 il 2 giugno per ricordare gli 80 anni del referendum che portò alla nascita della Repubblica italiana.

Intervistato durante la trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, il cantante di Cellino San Marco ha spiegato che non era stato coinvolto nell’iniziativa e ha commentato la scelta con il suo consueto tono diretto. «Si sono dimenticati di me», ha affermato, aggiungendo che, a suo avviso, la sua presenza avrebbe potuto trovare spazio in una manifestazione dedicata a figure rappresentative della cultura e dello spettacolo italiano.

La serata del 2 giugno ha riunito numerosi protagonisti del mondo della musica, del cinema e dello sport. Sul palco si sono alternati artisti e personaggi noti come Gianni Morandi e Paola Cortellesi, chiamati a raccontare attraverso le loro esperienze alcune tappe della storia del Paese. Tra gli ospiti selezionati, però, non figurava Al Bano, che da decenni è uno dei nomi più popolari della musica italiana.

Nel corso della stessa intervista, Carrisi ha affrontato anche il tema delle prese di posizione pubbliche degli artisti. Il cantante ha condiviso le recenti considerazioni di Francesco De Gregori, che aveva espresso il proprio disagio verso l’idea che musicisti e personaggi dello spettacolo debbano necessariamente intervenire su questioni politiche o internazionali.

Secondo Al Bano, ciascuno deve poter decidere liberamente se esporsi o meno su determinati argomenti. Per questo motivo ha dichiarato di condividere pienamente il pensiero del collega, ribadendo di non apprezzare imposizioni o aspettative che limitino la libertà personale degli artisti.