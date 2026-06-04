Roland Garros 2026, Errani e Vavassori ancora campioni nel doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori vincono il Roland Garros 2026, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo nel doppio misto. La coppia azzurra supera Dabrowski e King in tre set e aggiunge il quarto Slam al proprio palmarès.

Nuovo successo per il tennis italiano al Roland Garros. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo del doppio misto nell’edizione 2026 dello Slam parigino, confermandosi la coppia da battere sulla terra rossa francese.

Nella finale disputata giovedì 4 giugno, gli azzurri hanno avuto la meglio sulla canadese Gabriella Dabrowski e sullo statunitense Evan King. Dopo aver ceduto il primo set per 6-4, Errani e Vavassori hanno reagito imponendosi nel secondo parziale con il punteggio di 6-3, prima di dominare il super tie-break decisivo chiuso sul 10-4.

Per la coppia italiana si tratta del secondo trionfo consecutivo al torneo parigino dopo quello ottenuto nel 2025. Il successo consolida il loro ruolo di riferimento nel doppio misto internazionale e arricchisce ulteriormente un palmarès già prestigioso.

Con questa affermazione salgono infatti a quattro i titoli del Grande Slam conquistati insieme. Oltre ai due Roland Garros vinti nel 2025 e nel 2026, Errani e Vavassori avevano già trionfato agli US Open nelle edizioni 2024 e 2025.