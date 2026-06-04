Daniela Ruggi, il cellulare trovato vicino ai resti rafforza l'ipotesi di una morte accidentale

Daniela Ruggi potrebbe non essere stata uccisa. Il cellulare della 31enne è stato trovato accanto ai resti nella torre abbandonata dove è stata rinvenuta, un elemento che rafforza l'ipotesi di una morte accidentale causata da una caduta, un malore o il cedimento della struttura.

Il ritrovamento del cellulare di Daniela Ruggi potrebbe rappresentare un passaggio decisivo nelle indagini sulla morte della 31enne scomparsa nel settembre 2024 da Vitriola di Montefiorino, nel Modenese. Il dispositivo è stato recuperato nella stessa torre medievale in disuso dove nei giorni scorsi sono stati rinvenuti i resti della donna.

Durante le operazioni condotte dai carabinieri insieme agli esperti del Laboratorio di antropologia e odontologia forense, all'interno della struttura sono emersi nuovi elementi utili alla ricostruzione degli ultimi momenti di vita della giovane. Tra questi c'è proprio il telefono cellulare, trovato vicino ai resti e destinato ora ad approfonditi accertamenti tecnici.

La presenza del dispositivo sul luogo del ritrovamento spinge gli investigatori a valutare con maggiore attenzione scenari alternativi all'omicidio. Secondo le prime considerazioni investigative, chi avesse intenzione di occultare un delitto difficilmente avrebbe lasciato sul posto un oggetto capace di contenere informazioni e tracce utili alle indagini.

Il cellulare, descritto come un modello particolarmente resistente e rimasto sostanzialmente integro nonostante il tempo trascorso, sarà analizzato per verificare la presenza di dati recuperabili. Parallelamente, i resti della 31enne e alcuni indumenti rinvenuti nella torre sono stati trasferiti in un laboratorio specializzato di Milano per gli esami scientifici necessari a chiarire le cause della morte.

Gli investigatori stanno quindi prendendo in considerazione l'eventualità che Daniela Ruggi sia deceduta in seguito a una caduta accidentale, a un malore improvviso oppure al cedimento di una parte della struttura abbandonata. Saranno gli esiti delle analisi forensi e degli accertamenti sul telefono a fornire ulteriori risposte su quanto accaduto alla giovane.