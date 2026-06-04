Dawa Sherpa trovato vivo sull'Everest dopo sei giorni, soccorso mentre strisciava verso il campo base

La guida nepalese Dawa Sherpa è stata trovata viva sull’Everest dopo sei giorni di ricerche. Individuato mentre strisciava verso il campo base in condizioni critiche, è stato soccorso e trasferito in ospedale a Kathmandu.

È stato ritrovato vivo dopo sei giorni trascorsi in condizioni estreme sul Monte Everest. Dawa Sherpa, guida alpina nepalese di cui si erano perse le tracce dal 30 maggio, è stato individuato nella mattinata del 4 giugno durante le operazioni di monitoraggio svolte sulla montagna.

L’uomo è stato avvistato nei pressi del Crampon Point da una squadra del Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC), l’organizzazione che si occupa della manutenzione dei percorsi e della raccolta dei rifiuti lungo l’Everest. Secondo quanto riferito dai soccorritori, Sherpa stava avanzando lentamente verso il campo base nonostante le gravissime condizioni fisiche.

Le ricerche erano iniziate dopo la sua scomparsa avvenuta il 30 maggio. Per quasi una settimana non si erano avute notizie della guida, alimentando forti timori sulle sue possibilità di sopravvivenza in una delle aree più ostili del pianeta.

Gli operatori che lo hanno trovato hanno raccontato che l’uomo appariva estremamente debilitato e presentava segni di congelamento. In alcuni tratti non era più in grado di camminare e stava procedendo strisciando verso quote più basse nel tentativo di raggiungere una zona sicura.

Le operazioni di recupero sono state coordinate da 8K Expeditions. Dopo il ritrovamento è stato immediatamente richiesto l’intervento di un elicottero, che ha trasferito Dawa Sherpa in un ospedale di Kathmandu per ricevere cure urgenti.

La sua sopravvivenza viene considerata eccezionale dagli operatori impegnati sul posto. Dopo giorni trascorsi ad alta quota e in condizioni climatiche proibitive, la guida è riuscita a compiere una lunga discesa in solitaria prima di essere individuata dai soccorritori.