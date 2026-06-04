Scaramanzia all'italiana: perché ci crediamo ancora (nell'era di internet)

C’è un momento, in Italia, in cui la scaramanzia smette di essere folclore e diventa abitudine, per esempio quando qualcuno dice non gufarla, quando si tocca ferro senza nemmeno pensarci, quando siamo in coda con il numero 17... La superstizione italiana è un linguaggio sociale, non serve crederci davvero, è un modo rapido per gestire l’incertezza, per esorcizzare l’ansia e, soprattutto, per sentirsi parte di qualcosa di più grande. Che si parli di esami, lavoro, salute o amore, la scaramanzia compare come una piccola rete emotiva, perché non cambia la realtà, ma cambia come la attraversiamo.

Tra rituali quotidiani e numeri che fanno discutere

Molte superstizioni sono diventate gesti automatici, pensiamo al classico toccare ferro (o legno, a seconda delle famiglie) che è quasi un riflesso condizionato, oppure i tabù più noti come rovesciare il sale a tavola e lanciarlo dietro la spalla, evitare di passare sotto una scala, non appoggiare il cappello sul letto, non aprire l’ombrello in casa. E, naturalmente, il capitolo numeri: il 17 sfortunato (soprattutto in alcune aree e generazioni), il 13 che per molti è fortunato, le combinazioni di date che si evitano o si scelgono apposta.

La scaramanzia come forma di controllo dell’incertezza

A livello di costume, la scaramanzia prospera quando la vita sembra imprevedibile. Non è un caso che riemerga nei periodi di stress: esami, concorsi, colloqui, cambi di lavoro, trasferimenti, gravidanze, situazioni familiari complesse e ancora di più la scaramanzia è presente nello sport. Il rito scaramantico è un micro-controllo, un gesto piccolo che dà l’illusione di fare qualcosa. A cosa serve la superstizione? In psicologia è una strategia di coping: riduce l’ansia perché trasforma un evento incerto in una sequenza con un’azione concreta. E qui l’Italia è maestra, la superstizione diventa spesso ironica, quasi teatrale. Non è solo paura del destino, ma un modo di stare insieme e raccontarsi.

Regali portafortuna: forme e materiali della tradizione

C’è un campo in cui la scaramanzia diventa addirittura elegante: i regali portafortuna. In Italia, soprattutto per nuove case, nuovi lavori, esami, matrimoni e nascite, regalare un simbolo di buon auspicio è una pratica diffusissima. Le forme più tradizionali includono il cornetto (spesso rosso), il ferro di cavallo, il quadrifoglio, la coccinella, il gobbetto (in alcune zone), l’elefantino (con la proboscide verso l’alto), il melograno simbolo di abbondanza e la scopia scacciaguai. Quanto ai materiali, la tradizione privilegia quelli percepiti come protettivi o nobili come il corallo (soprattutto per cornetti), l’oro e l’argento (perché durano e non si consumano), il rame (per la sua associazione popolare con protezione e fortuna), la ceramica (molto comune anche nelle bomboniere e negli oggetti da casa), il legno (spesso ulivo, per un immaginario di pace e solidità) e, in chiave più contemporanea, le pietre dure scelte per significati simbolici (turchese, giada, onice, quarzi). La regola di galateo non scritta? Un portafortuna deve essere semplice da tenere (in borsa, in tasca, in casa) e abbastanza neutro da non imporre gusti troppo personali: come i regali portafortuna presenti nel catalogo dello shop online di Capricci d’Argento.

Differenze regionali: stessa ansia, dialetti diversi

La scaramanzia italiana cambia accento da regione a regione. Al Sud il simbolismo del corno rosso e del corallo è più presente, così come certe formule verbali e gesti protettivi. In alcune zone del Nord prevalgono rituali domestici legati alla casa e al lavoro. Ma, in generale, la struttura è la stessa: protezione, fortuna, allontanamento del malocchio e gestione del caso. Anche le città, rispetto alla campagna, hanno le loro micro-tradizioni come ad esempio la scelta di giorni considerati più favorevoli per firmare contratti o fissare cerimonie.

Nuove superstizioni: social, wellness e scaramanzia 2.0

Oggi la scaramanzia si aggiorna nelle storie sui social, nei meme, nelle catene di messaggi che promettono fortuna o sfortuna (che molti inoltrano perché non si sa mai). E si intreccia con un’estetica più wellness: amuleti minimal, braccialetti con simboli discreti, oggetti di casa con significati positivi. Non è più solo cornetto e ferro di cavallo: è anche energia buona, vibrazioni, protezione — insomma parole nuove per un bisogno antico.

La scaramanzia resiste perché è a basso costo e ad alto rendimento emotivo. Non richiede convinzioni granitiche, basta un dubbio, un non si sa mai. E in un Paese in cui il legame sociale passa spesso per piccoli gesti più che per grandi discorsi, la scaramanzia rimane una delle nostre lingue più parlate.