Maturità 2026, online i commissari esterni: dove vedere i nomi e cosa cambia

I nomi dei presidenti e dei commissari esterni della Maturità 2026 vengono pubblicati oggi, giovedì 4 giugno. A due settimane dalla prima prova scritta, prevista per il 18 giugno, circa 500mila studenti dell’ultimo anno possono conoscere la composizione delle commissioni che seguiranno l’Esame di Stato.

Le nomine riguardano i docenti chiamati a far parte delle commissioni d’esame e i presidenti esterni. Gli insegnanti designati ricevono l’incarico attraverso POLIS, la piattaforma Istanze Online, e tramite il sistema Sidi. Per studenti e famiglie la consultazione avviene invece dal motore di ricerca pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Per trovare la propria commissione bisogna inserire alcuni dati della scuola: percorso di studi, indirizzo, provincia e comune. Le funzioni vengono attivate dopo la pubblicazione delle nomine e permettono di verificare i commissari associati alla classe. Gli elenchi regionali dei presidenti risultano già disponibili dal 12 maggio sui siti degli Uffici Scolastici Regionali.

Una delle novità principali riguarda la composizione delle commissioni. Per la Maturità 2026 il numero complessivo dei componenti scende da sette a cinque, presidente compreso. Ogni commissione è formata da un presidente esterno, due commissari esterni e due commissari interni scelti per seguire due classi abbinate.

Cambia anche il criterio per le materie affidate ai commissari interni. Per la prima volta la scelta arriva direttamente dal Ministero con il decreto 13/2026, mentre negli anni precedenti spettava ai consigli di classe definire gli insegnamenti da assegnare ai membri interni.

Il calendario dell’Esame di Stato prevede la riunione plenaria delle commissioni il 16 giugno. La prima prova scritta di italiano si svolge il 18 giugno, mentre il giorno successivo, 19 giugno, è in programma la seconda prova sulle discipline caratterizzanti dei singoli indirizzi. I colloqui orali partono dopo gli scritti, secondo il calendario fissato da ciascuna commissione.

Per i docenti nominati la partecipazione alle commissioni rientra negli obblighi di servizio. L’incarico non può essere rifiutato, salvo casi previsti dalla normativa, come gravi motivi di salute, situazioni legate alla legge 104 o incompatibilità documentate.

Chi riceve la nomina deve controllare rapidamente i dati relativi alla sede d’esame e alla classe assegnata. Eventuali impedimenti devono essere comunicati agli uffici competenti senza ritardi, così da permettere le sostituzioni. Anche i docenti non nominati restano a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali necessità dell’ultimo momento.