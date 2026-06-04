Pakistan, confermata la condanna a morte per due uomini accusati dello stupro di una turista francese davanti ai figli

Una corte pakistana ha confermato la condanna a morte per due uomini accusati dello stupro di una turista francese davanti ai figli. I giudici hanno respinto il ricorso della difesa dopo aver ritenuto decisive le prove raccolte dagli investigatori.

La giustizia pakistana ha confermato la pena capitale nei confronti di due uomini ritenuti responsabili della violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista francese. Il caso, che risale al settembre 2020, aveva scosso l’opinione pubblica del Paese per la brutalità dell’aggressione avvenuta davanti ai figli della vittima.

Gli imputati, Abid Malhi e Shafqat Ali, erano stati riconosciuti colpevoli di stupro di gruppo, sequestro di persona, rapina e reati legati al terrorismo. Dopo la sentenza, entrambi avevano presentato appello sostenendo che la ricostruzione dell’accusa contenesse incongruenze e che il processo non fosse stato equo.

I giudici incaricati di esaminare il ricorso hanno però respinto le richieste della difesa. Secondo il tribunale, gli elementi raccolti dagli investigatori e presentati dall’accusa hanno confermato in modo convincente le responsabilità dei due uomini.

L’aggressione avvenne il 9 settembre 2020 lungo un’autostrada nei pressi di Lahore. La turista francese viaggiava con i suoi tre figli quando il veicolo rimase fermo per mancanza di carburante. In attesa di aiuto, la donna si era chiusa all’interno dell’auto, ma gli aggressori riuscirono a rompere un finestrino e a trascinarla fuori.

Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità, la vittima fu minacciata con una pistola e violentata mentre i figli assistevano alla scena. Prima di fuggire, i due uomini si impossessarono anche di denaro, gioielli e carte di credito.

Nonostante il forte trauma subito, la donna riuscì a fornire agli investigatori alcune descrizioni dei responsabili. Le informazioni raccolte permisero alla polizia di identificare i sospettati, procedere agli arresti e arrivare alla successiva condanna.