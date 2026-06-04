Shakira dopo la battaglia fiscale in Spagna, il racconto degli anni più difficili della sua vita

Shakira racconta gli anni difficili tra tribunali e separazione, la musica l’ha aiutata a superare i momenti più duri e a ritrovare forza grazie al sostegno degli amici.

Archiviata una lunga vicenda giudiziaria con il fisco spagnolo e a distanza di alcuni anni dalla fine della sua relazione sentimentale più importante, Shakira ha parlato delle prove che hanno segnato una fase complessa della sua vita personale e professionale.

In un'intervista, la cantante ha spiegato di essersi sempre considerata una persona fragile e poco forte di fronte alle difficoltà. Con il passare del tempo, però, gli eventi vissuti le hanno mostrato una capacità di resistenza che non pensava di possedere.

Durante i periodi più complicati, la musica è diventata uno strumento fondamentale. Scrivere canzoni le ha permesso di elaborare emozioni e tensioni, trasformando il dolore in creatività. L'artista ha descritto il processo di composizione come una vera forma di terapia personale, utile per affrontare i momenti di maggiore sofferenza.

Oltre alla musica, un ruolo decisivo è stato svolto dalle persone che le sono rimaste accanto. Shakira ha raccontato di aver trovato sostegno negli amici, considerati una presenza indispensabile nei passaggi più difficili. Pur definendo la vita dura e imprevedibile, ha spiegato che vale comunque la pena viverla proprio grazie all'affetto e alla vicinanza di chi sa esserci nei momenti di bisogno.

Le sue parole arrivano poche settimane dopo una decisione favorevole sul fronte giudiziario. Un giudice ha infatti stabilito che le autorità fiscali spagnole avevano perseguito in modo ingiusto la cantante nell'ambito delle accuse di presunta frode fiscale, mettendo così la parola fine a uno dei capitoli più delicati della sua recente storia personale.