NBA Finals, Brunson trascina i Knicks a San Antonio e New York conquista gara 1

I Knicks vincono gara 1 delle NBA Finals a San Antonio grazie ai 30 punti di Jalen Brunson e conquistano il vantaggio nella serie. Gli Spurs sprecano un avvio brillante e il talento di Wembanyama non basta per evitare il ko.

I New York Knicks iniziano nel migliore dei modi la serie finale NBA, imponendosi 105-95 sul parquet dei San Antonio Spurs e portandosi sull’1-0. A fare la differenza è stato Jalen Brunson, autore di 30 punti e protagonista assoluto nella seconda parte della gara. Per la squadra di New York si tratta della dodicesima vittoria consecutiva nei playoff.

La partita era partita sotto il controllo degli Spurs, capaci di chiudere il primo quarto avanti 27-19 e di allungare fino al +12 nelle prime fasi della seconda frazione. San Antonio aveva trovato punti importanti da Dylan Harper e Julian Champagnie, entrambi a quota 16, riuscendo a mettere in difficoltà gli ospiti soprattutto con il tiro dalla distanza.

Nonostante le difficoltà iniziali e uno spavento legato alle condizioni fisiche di Brunson dopo un duro contatto, New York è rimasta agganciata al match. Nel terzo periodo la squadra allenata da Tom Thibodeau ha aumentato l’intensità difensiva, riducendo progressivamente il divario fino a mettere il naso avanti negli ultimi minuti della frazione.

All’inizio dell’ultimo quarto il confronto era ancora apertissimo, ma i Knicks hanno cambiato marcia nel momento decisivo. Un parziale favorevole ha spezzato l’equilibrio e trasformato una sfida combattuta in un successo con dieci punti di margine.

Brunson ha chiuso con 30 punti nonostante percentuali non particolarmente brillanti al tiro, ma il suo contributo è stato determinante nei possessi più pesanti. Al suo fianco si sono distinti Karl-Anthony Towns con 18 punti e 12 rimbalzi, OG Anunoby con 17 punti e Josh Hart, prezioso soprattutto lontano dal canestro grazie a 15 rimbalzi e 6 assist.

Agli Spurs non sono bastati i numeri di Victor Wembanyama, che ha terminato la serata con 26 punti, 12 rimbalzi e 3 stoppate. Il francese ha dominato dalla lunetta con 12 tiri liberi realizzati su 13 tentativi, ma ha faticato dal campo chiudendo con un 6 su 21 al tiro. Nel corso dell’ultimo quarto è stato anche avvicinato da un invasore entrato sul parquet, immediatamente bloccato dagli addetti alla sicurezza del Frost Bank Center.

San Antonio ha inoltre pagato il rendimento insufficiente degli esterni principali. De’Aaron Fox e Devin Vassell hanno prodotto appena 16 punti complessivi con un modesto 7 su 24 al tiro. Un dato che gli Spurs dovranno migliorare rapidamente in vista di gara 2, ancora davanti al pubblico di casa, per evitare di ritrovarsi sotto 0-2 nella serie.