Maltempo in arrivo sull'Italia, temporali al Nord e temperature in calo fino a 10 gradi

Una perturbazione atlantica raggiunge l’Italia con temporali al Nord e temperature in calo fino a 10 gradi. Tra giovedì e venerdì piogge e fenomeni intensi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, mentre il caldo perderà forza su gran parte del Paese.

Una nuova perturbazione atlantica interrompe la fase di caldo anomalo che ha caratterizzato gli ultimi giorni e riporta condizioni più instabili su diverse aree della Penisola. Giovedì 4 giugno il peggioramento si concentra soprattutto sulle regioni settentrionali, dove nel corso della giornata aumentano nuvole, piogge e temporali.

Durante la mattinata il tempo resta ancora in prevalenza stabile tra Centro e Sud, con cieli poco nuvolosi o soltanto velati. Diversa la situazione al Nord, dove dal pomeriggio le nubi diventano più compatte sulle Alpi centro-occidentali e compaiono le prime precipitazioni tra Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e settori alpini della Lombardia.

Con il passare delle ore il Maltempo intensifica e raggiunge anche le pianure di Piemonte e Lombardia occidentale. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco, con episodi localmente forti tra l’alto Torinese e l’area del Verbano. Qualche pioggia interesserà inoltre la Liguria centrale.

Nel resto del Paese il peggioramento si farà sentire in modo più limitato. Al Centro è previsto un aumento della nuvolosità, soprattutto sull’alta Toscana, mentre Sud e Isole Maggiori manterranno condizioni generalmente stabili. Le temperature resteranno elevate, ma senza i valori eccezionali registrati nei giorni precedenti.

Il cambiamento più evidente riguarda proprio il termometro. Al Nordovest i valori subiranno una diminuzione sensibile, mentre tra Nordest, Emilia-Romagna e parte delle regioni centrali si manterranno più vicini alle medie stagionali. In alcune zone la flessione potrà raggiungere gli 8-10 gradi rispetto ai picchi registrati nei giorni scorsi.

Venerdì 5 giugno la perturbazione proseguirà il suo movimento verso est. Durante la notte piogge e temporali coinvolgeranno Lombardia e Triveneto, con fenomeni anche intensi. Nel corso della giornata il tempo tenderà a migliorare gradualmente sul Nordovest, mentre sul Nordest l’instabilità sarà ancora presente prima di un progressivo attenuarsi delle precipitazioni.

Le piogge raggiungeranno anche alcune regioni del Centro, in particolare Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo, con fenomeni più probabili lungo il versante adriatico e nelle aree interne. Al Sud continueranno invece a prevalere ampie schiarite e condizioni più stabili.

Le temperature rimarranno generalmente sotto i 30 gradi su gran parte dell’Italia, con ulteriori lievi diminuzioni tra Centro e Nord. Nel fine settimana è atteso un graduale ritorno del tempo stabile grazie al rafforzamento dell’alta pressione, accompagnato da una nuova risalita dei valori termici.