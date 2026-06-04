Trump punta a un accordo con l'Iran, la Camera Usa approva lo stop a nuovi attacchi

Donald Trump sostiene che un'intesa tra Stati Uniti e Iran potrebbe arrivare già entro il fine settimana, mentre a Washington cresce il confronto politico sulla gestione della crisi in Medio Oriente. Nelle stesse ore, la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che mira a impedire al presidente di autorizzare ulteriori operazioni militari contro Teheran senza il coinvolgimento del Congresso.

Il provvedimento è passato con 215 voti favorevoli e 208 contrari. A sostenere la misura sono stati anche quattro esponenti repubblicani. La decisione rappresenta il primo significativo segnale di opposizione parlamentare alla linea adottata dalla Casa Bianca durante il confronto con l’Iran. Il testo dovrà ora essere esaminato dal Senato, che nelle scorse settimane aveva già espresso un orientamento simile attraverso un voto procedurale.

Anche in caso di approvazione definitiva da parte di entrambe le camere, la risoluzione non obbligherebbe automaticamente il presidente a ritirare le forze armate. Trump ha già fatto sapere di considerare incostituzionali eventuali tentativi del Congresso di limitare le prerogative presidenziali in materia di guerra e potrebbe esercitare il diritto di veto.

Il voto arriva in una fase particolarmente delicata. Le autorità iraniane hanno dichiarato di aver lanciato missili e droni contro installazioni militari statunitensi nell’area del Golfo, compresa la sede della V Flotta americana in Bahrein. Secondo Teheran, l’azione sarebbe stata una risposta a precedenti raid statunitensi sull’isola di Qeshm, situata nello Stretto di Hormuz.

Interpellato dai giornalisti nello Studio Ovale, Trump non ha chiarito se il cessate il fuoco stia reggendo pienamente. Il presidente ha però affermato che la situazione sarebbe stata contenuta rapidamente grazie alla superiorità militare americana e ha ribadito di vedere vicina una svolta diplomatica.

Secondo il capo della Casa Bianca, il nodo principale delle trattative resta l’impegno iraniano a non sviluppare, acquistare o possedere armi nucleari. Trump ha dichiarato che le parti sarebbero prossime alla firma di un documento e ha aggiunto che Teheran sarebbe disponibile a consentire agli Stati Uniti di intervenire per recuperare l’uranio arricchito custodito nei depositi sotterranei del Paese.

Il presidente americano ha inoltre sostenuto che Washington avrebbe la capacità di proseguire le operazioni militari per settimane, ma ha ribadito di preferire una soluzione negoziata. L’obiettivo, ha spiegato, è ottenere gli stessi risultati attraverso un accordo scritto piuttosto che con un ulteriore aumento delle ostilità.