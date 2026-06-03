Paola Di Benedetto a Forte dei Marmi, festa in spiaggia prima del matrimonio con Raoul Bellanova

Paola Di Benedetto festeggia l’addio al nubilato a Forte dei Marmi prima delle nozze con Raoul Bellanova. La conduttrice ha trascorso un weekend con amici tra spiaggia, brindisi e look total white in vista del matrimonio in Veneto.

Paola Di Benedetto ha scelto Forte dei Marmi per celebrare il suo addio al nubilato a pochi giorni dalle nozze con il calciatore Raoul Bellanova. La conduttrice radiofonica ha trascorso un fine settimana in compagnia degli amici più stretti tra relax in spiaggia, aperitivi e momenti condivisi sui social.

Per l’occasione la futura sposa ha puntato su outfit total white, in linea con l’atmosfera della festa. In spiaggia ha indossato un bikini bianco a triangolo con laccetti laterali, completato da cappello di paglia, occhiali scuri e un ventaglio rosa con la scritta “Team Bride”.

Nel corso della giornata Paola Di Benedetto ha poi sfoggiato un secondo look dal gusto estivo e boho chic. La scelta è ricaduta su un mini dress in crochet bianco, aderente e senza maniche, abbinato ancora una volta agli occhiali da sole neri. Uno stile semplice ma perfettamente in linea con il clima glamour della località toscana.

Alla festa erano presenti alcune persone molto vicine alla conduttrice, tra cui Camilla Ghini, Giuseppe Porro, Enrica Tacchi, Alessandro Malossi e Mario Canu. Foto e video condivisi sui social hanno mostrato i momenti più divertenti del weekend trascorso insieme.

Dopo l’addio al nubilato cresce ora l’attesa per il matrimonio con il difensore dell’Atalanta. La coppia ha deciso di celebrare le nozze in Veneto, terra d’origine di Paola Di Benedetto, scegliendo quindi una location legata alla sua famiglia e alle sue radici.

Negli ultimi giorni la stessa conduttrice aveva raccontato ai follower di vivere con entusiasmo la fase dei preparativi. Attraverso i social aveva spiegato di voler godersi ogni momento dell’organizzazione, definendo il matrimonio uno degli eventi più importanti della sua vita.