Ballando con le stelle, Milly Carlucci conferma l'addio di Selvaggia Lucarelli

Dopo dieci anni nel ruolo di giudice, Selvaggia Lucarelli lascia “Ballando con le stelle”. A confermarlo è stata Milly Carlucci durante la presentazione al Ministero della Cultura di “Campioni del mondo. Italia loves Unesco”, lo show in diretta dall’Arena di Verona previsto su Rai1 il 5 giugno. La conduttrice ha spiegato che la giornalista ha scelto di intraprendere “un percorso diverso”, parlando di una separazione avvenuta in un clima di stima reciproca e amicizia.

La padrona di casa del talent di Rai1 ha evitato di sbilanciarsi sul futuro della giuria, nonostante le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Tra i nomi emersi c’è anche quello di Barbara d’Urso, indicata da alcuni rumors come possibile sostituta di Lucarelli. Carlucci, però, ha frenato ogni ipotesi, spiegando che la produzione si prenderà tutta l’estate per riflettere sulle scelte da fare in vista della nuova stagione.

Secondo la conduttrice, la priorità in questo momento riguarda il cast dei concorrenti. Solo successivamente si penserà alla composizione della giuria, definita da Carlucci “il motore del programma”. La presentatrice ha anche sottolineato come il continuo interesse mediatico intorno al talent confermi il peso che “Ballando con le stelle” continua ad avere nel panorama televisivo italiano.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche di Raimondo Todaro, che in una recente intervista aveva espresso il desiderio di tornare stabilmente nello show. Carlucci ha ricordato che il ballerino era già rientrato per le celebrazioni dei vent’anni del programma, aggiungendo che la trasmissione cerca continuamente piccoli cambiamenti per mantenersi aggiornata senza rinunciare alla propria identità.

Novità importanti anche sul fronte logistico. La prossima edizione lascerà infatti lo storico studio del Foro Italico per trasferirsi a Saxa Rubra. Carlucci ha descritto il cambiamento come una fase di crescita, paragonandolo a un trasloco che costringe a rivedere abitudini, organizzazione e struttura del programma.

La conduttrice ha poi affrontato il tema della difficoltà di rinnovare i programmi televisivi storici. Parlando del recente ritorno di “Canzonissima”, ha spiegato che oggi l’offerta televisiva è molto più frammentata rispetto al passato e che lanciare nuovi format capaci di conquistare il grande pubblico è sempre più complicato.