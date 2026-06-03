Chi l'ha visto?, i casi del 3 giugno: da Paula Andrea Bran Yépez a Pamela Genini

Pamela Genini aveva denunciato più volte le violenze subite e aveva dichiarato di temere di essere uccisa. La vicenda sarà tra i casi al centro della puntata di Chi l’ha visto? in onda il 3 giugno su Rai 3.

Torna questa sera, mercoledì 3 giugno, Chi l’ha visto? con una nuova puntata in prima serata su Rai 3. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli si occuperà di diverse vicende giudiziarie ancora aperte, tra scomparse, morti sospette e nuove indagini.

Tra i casi affrontati ci sarà quello di Paula Andrea Bran Yépez, la donna sudamericana sparita anni fa da Farneta, in provincia di Lucca. Per molto tempo si è sostenuto che fosse rientrata nel suo Paese d’origine, ma gli investigatori non sono convinti di questa ricostruzione. Secondo gli inquirenti appare difficile pensare che abbia lasciato improvvisamente il figlio di appena 7 anni senza più dare notizie.

La Procura ha deciso di riaprire il fascicolo e il marito della donna è ora indagato con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Durante la puntata verranno ricostruiti gli ultimi movimenti conosciuti della donna e gli elementi raccolti dagli investigatori negli ultimi anni.

Spazio anche alla vicenda di Pamela Genini. Domani, giovedì 4 giugno, prenderà il via il processo a carico dell’imprenditore Gianluca Soncin. La donna aveva denunciato diversi episodi di violenza e, durante un ricovero in ospedale, aveva compilato il questionario “Brief Risk Assessment”, indicando chiaramente di avere paura di essere uccisa.

Un timore che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe concretizzato un anno dopo. La trasmissione proverà a fare luce sui mancati interventi di tutela e sulle ragioni per cui non sarebbero stati adottati provvedimenti più severi nei confronti di Soncin. Intanto Francesco Dolci resta indagato per la profanazione della tomba di Pamela.

Nel corso della serata si parlerà anche della morte di Claudia De Chirico, la 22enne trovata senza vita in un sottopassaggio a Terlizzi, nel Barese. Il giudice per le indagini preliminari ha respinto quattro richieste di archiviazione presentate nel tempo, chiedendo ulteriori approfondimenti investigativi.

L’unico indagato per la morte della giovane è il suo ex fidanzato, che ora deve rispondere anche dell’accusa di maltrattamenti nei confronti della nuova compagna. Come di consueto, non mancheranno gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori su persone scomparse o in difficoltà.