Terremoto in Sicilia, tre scosse tra le Eolie e lo Stretto di Messina all'alba

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Notizia in breve La Sicilia è stata colpita da tre scosse di terremoto all’alba tra le Eolie e lo Stretto di Messina. Il sisma più forte, di magnitudo 3.9, è avvenuto al largo dell’arcipelago eoliano senza segnalazioni di danni o feriti.

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La terra è tornata a muoversi in Sicilia nelle prime ore del mattino con tre terremoti registrati dall’Ingv tra il mar Tirreno e lo Stretto di Messina. La scossa più intensa è stata rilevata alle 5.51 al largo delle isole Eolie. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 3.9 con ipocentro a circa 306 chilometri di profondità. Pochi minuti dopo, altre due scosse hanno interessato l’area dello Stretto di Messina. Entrambi gli eventi sismici hanno raggiunto una magnitudo di 2.1. Il primo è avvenuto alle 6.04 a una profondità di 31 chilometri, mentre il secondo è stato registrato alle 6.19 con ipocentro a 30 chilometri. Al momento non risultano danni a persone o edifici. I movimenti tellurici sono stati monitorati dalla rete sismica nazionale che continua a seguire l’evoluzione dell’attività nell’area tra la Sicilia e la Calabria.

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