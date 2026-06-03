Ernesto Passaro dopo l'incidente, il ritorno a casa dell'ex volto di Uomini e Donne

Ernesto Passaro è finito al pronto soccorso dopo un incidente avvenuto nelle ultime ore. L’ex volto di Uomini e Donne ha rassicurato i follower sui social e, dopo gli accertamenti in ospedale, è tornato a casa ancora provato.

Momenti di apprensione per Ernesto Passaro, ex protagonista di Uomini e Donne, che nelle scorse ore ha raccontato sui social di essere finito in ospedale dopo un incidente. A far preoccupare i follower sono state alcune storie pubblicate direttamente dal pronto soccorso, dove il giovane napoletano si è mostrato mentre attendeva cure e controlli medici.

Prima di spiegare cosa fosse accaduto, Passaro ha condiviso uno scatto dall’esterno della struttura sanitaria accompagnato da una frase ironica rivolta a chi lo ha criticato nelle ultime settimane. L’ex corteggiatore ha scritto che “alla fine ci avete provato”, facendo riferimento agli attacchi ricevuti online dopo la fine della relazione con Cristiana Anania.

La storia tra Ernesto e l’ex tronista era nata all’interno del programma di Maria De Filippi e, dopo la scelta finale, i due avevano deciso anche di andare a convivere. La relazione, però, si è conclusa poco tempo dopo il trasferimento nella nuova casa. Nei giorni successivi alla rottura erano circolate immagini di Passaro in discoteca insieme a un’altra ragazza, episodio che aveva alimentato accuse e polemiche sui social. Lui aveva sempre respinto ogni insinuazione di tradimento.

Successivamente Ernesto ha aggiornato i follower sulle sue condizioni, spiegando di aver avuto un incidente nella mattinata e di essere stato costretto a recarsi al pronto soccorso. Nel messaggio pubblicato online ha ringraziato chi gli ha scritto parole di sostegno e vicinanza durante le ore trascorse in ospedale.

Dopo gli accertamenti medici, l’ex volto televisivo ha lasciato il pronto soccorso e ha annunciato il rientro a casa. Nonostante ciò, ha fatto capire di non essere ancora completamente ristabilito, spiegando che avrebbe preferito tornare in condizioni diverse ma che il momento difficile sarebbe passato.