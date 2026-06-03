Lavorare in Svizzera conviene ancora, stipendi fino al 200% più alti per i frontalieri italiani

Per i frontalieri italiani gli stipendi in Svizzera restano fino al 200% più alti rispetto all’Italia, soprattutto nei settori farmaceutico, tecnologico e finanziario. Il Canton Ticino continua ad attirare lavoratori qualificati nonostante le nuove regole fiscali.

La Svizzera continua ad attirare migliaia di lavoratori italiani delle aree di confine grazie a stipendi nettamente superiori rispetto a quelli offerti in Lombardia e nelle province limitrofe. Anche nel 2026 il Canton Ticino conferma retribuzioni molto più elevate, soprattutto nei comparti che richiedono competenze tecniche e professionali specializzate.

Un’analisi sul mercato del lavoro frontaliero ha confrontato gli stipendi mediani di 24 settori economici tra il Ticino e le province italiane di Como, Varese e Verbano-Cusio-Ossola. I dati raccolti attraverso le statistiche ufficiali svizzere mostrano che il vantaggio salariale resta ampio in quasi tutte le categorie professionali considerate.

I comparti che garantiscono le differenze più elevate sono quelli della finanza, dell’informatica e dell’industria farmaceutica. In questi ambiti gli stipendi svizzeri superano spesso del 160% quelli italiani, con punte che arrivano fino al 200% per alcune figure legate all’ingegneria e alla produzione farmaceutica.

Il confronto tra le buste paga dei due Paesi non riguarda però soltanto il salario lordo. Sul reddito finale incidono infatti tassazione, contributi previdenziali e costi quotidiani legati agli spostamenti oltreconfine. Nonostante queste spese, molti frontalieri continuano ad avere un potere d’acquisto superiore rispetto a chi svolge lavori equivalenti in Italia.

Le aziende ticinesi mantengono alta la richiesta di personale qualificato in diversi settori strategici. La sanità resta uno degli ambiti con più opportunità, soprattutto per infermieri e operatori specializzati. Cresce inoltre la domanda di sviluppatori software, esperti di cybersicurezza, consulenti aziendali e professionisti dei servizi finanziari.

L’economia ticinese sta cambiando rapidamente e punta sempre più su attività avanzate e servizi ad alta specializzazione, riducendo progressivamente il peso delle professioni manifatturiere tradizionali.

Negli ultimi anni anche le norme fiscali che regolano il lavoro dei frontalieri sono state modificate dagli accordi tra Italia e Svizzera. Le nuove regole stanno spingendo molti lavoratori a rivalutare la convenienza del pendolarismo quotidiano. Secondo diversi osservatori, in futuro potrebbe aumentare il numero di persone intenzionate a trasferirsi direttamente in territorio svizzero invece di continuare a vivere in Italia.