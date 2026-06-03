Come equipaggiarsi velocemente in WoW: Guida completa per nuovi giocatori

Equipaggiarsi bene è il cuore di World of Warcraft. Senza un item level competitivo, l’accesso ai raid, alle Mythic+ e ai contenuti end-game rimane fortemente limitato. Il sistema di gearing può sembrare complesso all’inizio — tracce diverse, valute multiple, sistemi di upgrade e percorsi non lineari — ma la logica di base è più semplice di quanto sembri.

Questa guida spiega come equipaggiarsi rapidamente e in modo efficiente, partendo dal primo giorno di gioco fino alla preparazione per i contenuti più difficili della stagione.

Il Ruolo dell’Oro nel Gearing

Equipaggiarsi velocemente ha inevitabilmente un costo. Consumabili, enchant, gemme, pozioni e flask sono obbligatori per affrontare contenuti di progressione in modo efficace, e il loro costo si accumula nel tempo.

A questo si aggiunge l’acquisto di gear BoE dall’Auction House per coprire eventuali gap di item level nelle prime fasi di una nuova season.

In questo contesto, molti giocatori si scontrano con un problema comune: il tempo necessario per farmare oro. Non tutti hanno ore da dedicare al farming ripetitivo, e questo può rallentare significativamente la progressione del personaggio.

Per questo motivo alcuni giocatori scelgono di acquistare direttamente WoW gold e concentrarsi esclusivamente sui contenuti che contano davvero: raid, Mythic+, miglioramento del personaggio e progressione reale.

Non si tratta di “scorciatoie”, ma di gestione del tempo: meno ore spese nel farming, più tempo investito nelle attività che generano effettivo progresso.

Come Funziona il Sistema di Equipaggiamento

WoW utilizza un sistema a tracce per il gear, in cui ogni traccia corrisponde a un livello di difficoltà dei contenuti affrontati. Ogni traccia dispone di 6 livelli di upgrade e utilizza una valuta specifica chiamata Dawncrest per migliorare i pezzi.

Le tracce principali vanno da Explorer e Adventurer, ottenibili nei contenuti open world e attività base, fino a Champion, Hero e Myth, che provengono rispettivamente da dungeon Mythic, raid Heroic e raid Mythic.

Il livello massimo di item level nella Season 1 è 289, ottenibile con gear Myth completamente potenziato al rank 6/6. Non è necessario puntare subito al massimo: nelle prime fasi l’obiettivo reale è raggiungere un item level sufficiente per accedere ai contenuti di progressione in modo stabile.

Il Percorso Più Veloce dal Primo Giorno

Il percorso ottimale segue una progressione logica e abbastanza lineare. Un personaggio nuovo in WoW Midnight Season 1 può passare da un item level di 220 a essere pronto per il raid Mythic in circa 35-50 ore di gioco effettivo, se la progressione è ben ottimizzata.

Il percorso più veloce è il seguente: dungeon Normal fino a ~223, Heroic fino a ~237, Mythic 0 fino a ~246, poi Mythic+ per alimentare il Great Vault, Normal raid fino a ~250+, e infine Heroic raid fino a ~263-269.

Non è obbligatorio seguire questa sequenza in modo rigido, ma conoscerla è fondamentale per evitare di perdere tempo in contenuti che non offrono upgrade reali o significativi.

Mythic+ — La Fonte Più Flessibile di Gear

Il Mythic+ è il sistema più flessibile per fare farm in World of Warcraft. Il giocatore può scegliere il livello di difficoltà e ripetere i dungeon tutte le volte necessarie, adattando il ritmo di progressione alle proprie esigenze.

Anche quando non si ottiene gear direttamente dalle run, ogni completamento contribuisce al Great Vault, che rappresenta una delle fonti più affidabili di upgrade settimanali.

La strategia migliore è semplice e costante: completare 4–8 chiavi Mythic+ a settimana per massimizzare il numero di opzioni nel Vault. Fare run casuali senza considerare le loot table è uno degli errori più comuni e rallenta notevolmente la progressione.

Ottimizzare i dungeon in base ai drop BiS rende il processo molto più efficiente. Il Great Vault premia la costanza e la pianificazione, non il grinding privo di direzione.

Raid — Gear Fisso e Set Tier

I raid offrono un vantaggio unico rispetto al Mythic+: i set tier. Il loot dei boss ha un item level fisso basato sulla difficoltà e rappresenta una fonte stabile di progressione.

Inoltre, ogni boss ucciso contribuisce direttamente al Great Vault settimanale, aumentando la qualità delle opzioni disponibili anche in assenza di drop diretti.

Per chi vuole progredire rapidamente, la priorità è iniziare dal Normal raid appena possibile. Successivamente si passa a Heroic una volta raggiunto il livello richiesto dal gruppo, dalla gilda o dai gruppi pug organizzati. La costanza nei raid è spesso più importante del singolo drop fortunato: il progresso si costruisce settimana dopo settimana.

Gear Craftato — Come Usarlo al Meglio

Il gear craftato tramite professioni è uno degli strumenti più potenti per accelerare la progressione iniziale. L’Auction House offre spesso equipaggiamento BoE a diversi item level, utile per colmare rapidamente eventuali lacune.

Tra tutti i pezzi craftabili, la priorità assoluta è l’arma. L’arma offre il maggiore incremento di potenza rispetto a qualsiasi altro slot, con il miglior rapporto tra investimento e rendimento in termini di Spark.

Per gli alt o per i personaggi secondari, craftare un’arma con il primo Spark disponibile è quasi sempre la scelta ottimale. Permette di raggiungere rapidamente un livello competitivo senza sprecare risorse nelle prime fasi della stagione.

Errori da Evitare

Gli errori più comuni nel gearing rallentano anche i giocatori esperti. Tra i principali troviamo: inseguire solo l’item level puro senza considerare la qualità del gear, utilizzare equipaggiamento PvP in PvE solo per alzare il numero, fare Mythic+ casuali senza analizzare le loot table, ignorare sistemi come Delves o Prey e, soprattutto, non completare il Great Vault ogni settimana.

Saltare il Vault è uno degli errori più costosi in assoluto. Ogni boss ucciso e ogni chiave completata contribuiscono a migliorare le opzioni settimanali, anche quando il drop diretto non è utile. La progressione in WoW è cumulativa: ogni attività settimanale costruisce valore nel lungo periodo.

Conclusione

Il gearing in World of Warcraft non è complicato: è sistemico. Chi comprende la logica delle tracce, sfrutta in modo intelligente il Mythic+ e utilizza correttamente il Great Vault progredisce molto più velocemente rispetto a chi gioca senza una direzione precisa.

La costanza settimanale ha più valore delle ore totali giocate. Con un percorso ottimizzato, una gestione intelligente delle risorse e decisioni corrette sull’Auction House, è possibile restare competitivi nel contenuto end-game senza sprechi di tempo.