Ucraina, droni su San Pietroburgo e Crimea: incendio al terminal petrolifero e sette morti

L’attacco ucraino a San Pietroburgo ha provocato incendi in un terminal petrolifero e disagi ai voli, mentre in Crimea un drone ha colpito un autobus causando sette morti. Nuovi bombardamenti russi hanno fatto 22 vittime in Ucraina.

Un attacco con droni lanciato dall’Ucraina ha colpito nella mattina di mercoledì 3 giugno la città russa di San Pietroburgo, dove un vasto incendio è scoppiato in un terminal petrolifero situato nell’area del Grande Porto sul Golfo di Finlandia.

Il raid è avvenuto mentre era in corso il Forum economico internazionale ospitato dal presidente russo Vladimir Putin, appuntamento che ogni anno riunisce dirigenti d’azienda, investitori e rappresentanti del governo russo.

Sui social network sono comparsi numerosi video registrati dai residenti della città, con esplosioni e colonne di fumo nero visibili sopra l’impianto industriale. Il terminal colpito è uno dei principali centri russi per lo stoccaggio e l’esportazione di carburante, con una capacità di movimentazione stimata in oltre 12 milioni di tonnellate all’anno attraverso trasporto ferroviario, stradale e fluviale.

Il governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, ha dichiarato che le difese aeree hanno abbattuto circa 50 droni nella zona. Non sono stati però forniti dettagli ufficiali sui danni provocati dagli incendi nell’area portuale.

L’attacco ha avuto conseguenze anche sul traffico aereo. Secondo l’agenzia russa Tass, all’aeroporto Pulkovo quasi trenta voli hanno accumulato ritardi superiori alle due ore, mentre altri nove sono stati deviati verso aeroporti alternativi.

Nelle stesse ore un altro attacco con droni ha colpito un autobus diretto da Mosca a Simferopol, in Crimea, territorio occupato dalla Russia dal 2014. Le autorità russe hanno riferito che sette persone sono morte e undici sono rimaste ferite.

Media ucraini e canali Telegram russi parlano di un’operazione su larga scala contro San Pietroburgo, città che si trova a circa 1.200 chilometri dal confine con l’Ucraina. Alcune fonti riferiscono anche di incendi in altre aree industriali della regione.

Nel frattempo continua il bilancio delle vittime provocate dagli ultimi bombardamenti russi in Ucraina. Le autorità di Kiev hanno aggiornato a 22 morti e 13 feriti il numero delle persone uccise negli attacchi lanciati il giorno precedente. Sedici vittime sono state registrate nella regione di Dnipro, mentre altre sei persone sono morte nella capitale ucraina.