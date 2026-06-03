Manfredonia, morto a 14 anni dopo lo schianto in scooter: grave l'amico di 15 anni

Un ragazzo di 14 anni ha perso la vita martedì sera a Manfredonia in un incidente avvenuto lungo la strada che collega la città a San Giovanni Rotondo. La vittima era a bordo di uno scooter guidato da un amico di 15 anni quando il mezzo è finito fuori controllo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 nella zona di Posta del Fosso, alla periferia della città sipontina. In un primo momento si era parlato di un possibile scontro con un’auto, ma gli accertamenti della Polizia Stradale hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si sarebbe trattato di una caduta autonoma durante una manovra ad alta velocità.

I due adolescenti viaggiavano sullo scooter senza casco. L’impatto con l’asfalto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 arrivati sul posto hanno tentato di prestargli assistenza, ma il ragazzo è morto poco dopo.

Il conducente del mezzo, un quindicenne, è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo con l’elisoccorso. I medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata.

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha espresso vicinanza alla famiglia del ragazzo e all’intera comunità cittadina, colpita dalla tragedia. «Una doccia fredda, una tragedia immensa», ha dichiarato il primo cittadino.