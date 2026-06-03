Roma, lite tra vicini finisce in tragedia a via Villastellone: morto un uomo, fermato un 18enne

Roma, un 18enne colombiano accoltella il vicino durante una lite nel condominio e viene fermato dalla polizia. L’uomo è morto dopo l’aggressione avvenuta in via Villastellone, mentre sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.

Una discussione tra vicini di casa si è trasformata in un omicidio in un condominio di via Villastellone, a Roma. La vittima è stata colpita con un’arma da taglio al culmine del litigio ed è morta poco dopo l’aggressione.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, ad accoltellare l’uomo sarebbe stato un ragazzo colombiano di 18 anni. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, il giovane è stato fermato dalla polizia.

Sul posto sono arrivati gli agenti e il personale del 118, che ha tentato di soccorrere la vittima. Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire le cause della lite e ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno del palazzo romano.