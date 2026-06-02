Mondiali 2026, la Fifa cambia il fuorigioco con il Var semiautomatico e stop ai ritardi
La Fifa introdurrà ai Mondiali 2026 un nuovo sistema per il fuorigioco che permetterà ai guardalinee di segnalare subito le posizioni irregolari evidenti, riducendo le attese e velocizzando le decisioni del Var.
La Fifa prepara una novità destinata a modificare il modo in cui verranno gestiti i fuorigioco durante i Mondiali 2026. Nel torneo che inizierà l’11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada debutterà infatti una nuova tecnologia studiata per eliminare gran parte delle segnalazioni tardive degli assistenti.
Il sistema sarà collegato al Var semiautomatico e consentirà ai guardalinee di ricevere un avviso immediato via auricolare quando un calciatore si troverà oltre la linea del fuorigioco in modo netto. Secondo le informazioni diffuse dalla BBC, la segnalazione scatterà nei casi superiori ai 10 centimetri.
L’obiettivo della Fifa è velocizzare le decisioni ed evitare che gli assistenti attendano la conclusione dell’azione prima di alzare la bandierina, una procedura introdotta negli ultimi anni per lasciare spazio ai controlli video ed evitare errori irreversibili.
La nuova tecnologia non verrà però utilizzata in tutte le situazioni. Nei casi più complessi o millimetrici resterà infatti la procedura attuale, con l’assistente che aspetterà il termine dell’azione prima della segnalazione. Il sistema può incontrare difficoltà quando i giocatori sono molto vicini tra loro oppure in presenza di atleti a terra, motivo per cui l’arbitro assistente manterrà la possibilità di valutare eventuali anomalie.
La Fifa aveva già sperimentato una versione precedente durante il Mondiale per Club e la Coppa Intercontinentale, ma in quel caso l’avviso automatico arrivava soltanto per fuorigioco superiori ai 50 centimetri. La nuova soglia renderà quindi il sistema molto più preciso.
Per supportare il funzionamento della tecnologia, saranno creati avatar tridimensionali di tutti i partecipanti al torneo grazie all’intelligenza artificiale. I 1248 giocatori qualificati al Mondiale verranno sottoposti a scansione in apposite sale durante i servizi fotografici organizzati prima dell’inizio della competizione.
Notizie correlate
Iran ai Mondiali 2026, tensione con Fifa e Usa dopo il caso Canada L’Iran valuta la partecipazione ai Mondiali 2026 e chiede garanzie alla Fifa dopo il caso diplomatico avvenuto in Canada.
Mondiali 2026, la Fifa cambia le regole sui cartellini per evitare squalifiche nelle partite decisive La Fifa cambia le regole sui cartellini per i Mondiali 2026 per evitare squalifiche pesanti.