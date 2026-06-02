È morto Giacomo Piperno, l'attore romano che lavorò con Benigni e Tornatore

Giacomo Piperno è morto a Roma all’età di 90 anni. L’attore e doppiatore romano aveva lavorato con Benigni, Tornatore e Scola, costruendo una lunga carriera tra cinema, televisione e doppiaggio.

Giacomo Piperno è morto a Roma all’età di 90 anni. L’attore e doppiatore si è spento al Policlinico Umberto I, dove era ricoverato. La notizia della scomparsa è stata comunicata dai figli.

Nato a Roma il 20 gennaio 1936 in una famiglia ebraica, durante l’occupazione nazista riuscì a sfuggire alle deportazioni grazie alla fuga in Svizzera insieme ai familiari nei giorni del rastrellamento del ghetto romano del 1943.

La sua carriera iniziò nei primi anni Sessanta con la televisione. Il debutto arrivò nel 1960 con “Tenente Sheridan: una gardenia per Helena Carrel”, mentre il primo grande salto nel cinema avvenne con “Commandos” nel 1968.

Negli anni successivi Piperno costruì un percorso artistico molto ampio, alternando ruoli drammatici e commedie. Recitò in “Sacco e Vanzetti” di Giuliano Montaldo, in “Rugantino” di Pasquale Festa Campanile e nel film “Tu mi turbi” diretto da Roberto Benigni, con cui tornò a lavorare anche in “Il piccolo diavolo”.

Tra le collaborazioni più note figurano anche quelle con registi come Giuseppe Tornatore, Ettore Scola, Gianni Amelio, Daniele Luchetti e Marco Tullio Giordana. Partecipò infatti a film come “Il camorrista”, “Splendor”, “Porte aperte”, “Il portaborse” e “Pasolini, un delitto italiano”.

Molto attivo anche sul piccolo schermo, prese parte a diverse produzioni televisive italiane. Tra queste “Napoleone a Sant’Elena” e la serie “Caterina e le sue figlie”, dove interpretava il marito del personaggio interpretato da Iva Zanicchi.

Accanto alla recitazione portò avanti una lunga attività come doppiatore. Tra gli anni Sessanta e Ottanta diede voce in italiano a interpreti internazionali come Gene Hackman e Philippe Leroy, lavorando in numerose produzioni cinematografiche.