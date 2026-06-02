Giulia Salemi, il sogno della conduzione e lo stop a Ballando con le Stelle

Giulia Salemi sogna di condurre Grande Fratello e Le Iene, ma esclude Ballando con le Stelle per le regole sul casting dei concorrenti provenienti dai reality. Al Festival della Tv ha elogiato Milly Carlucci, Silvia Toffanin e Barbara D’Urso.

Giulia Salemi guarda al futuro della sua carriera televisiva con idee precise e obiettivi dichiarati. Ospite del Festival della Tv di Dogliani, l’influencer e conduttrice ha raccontato quali programmi vorrebbe guidare nei prossimi anni, spiegando di sentirsi pronta per un ruolo sempre più centrale sul piccolo schermo.

Tra i format che sogna di condurre ci sono Grande Fratello, Pechino Express e Le Iene. Salemi ha parlato con entusiasmo delle trasmissioni che ha già vissuto in prima persona, spiegando di amare il linguaggio della tv popolare e dei reality, ambienti nei quali è cresciuta professionalmente.

Nel corso dell’incontro è emerso anche il tema di Ballando con le Stelle, programma che segue da tempo e che avrebbe voluto vivere come concorrente. Giulia Salemi ha però chiarito che la partecipazione non sarebbe possibile a causa delle scelte legate al cast, che tendono a escludere personaggi provenienti dal mondo dei reality show.

Parlando della trasmissione di Rai 1, ha espresso grande stima per Milly Carlucci, definendola un modello professionale e una figura di riferimento della televisione italiana. Salemi ha spiegato che firmerebbe volentieri per avere una carriera simile a quella della storica conduttrice.

Durante il suo intervento non sono mancati i complimenti ad altre protagoniste della tv italiana. Di Antonella Clerici ha apprezzato il lato umano e il rapporto autentico con le donne che lavorano nel settore. Su Silvia Toffanin ha invece sottolineato la capacità di mettere a proprio agio gli ospiti e la sensibilità mostrata nelle interviste.

Giulia Salemi ha poi parlato anche di Barbara D’Urso, che considera uno dei simboli della televisione popolare italiana. Secondo la conduttrice, lo stile televisivo legato a D’Urso resta un punto di riferimento per la costruzione delle dinamiche televisive e per il rapporto diretto con il pubblico da casa.