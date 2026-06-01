Andrea Candeo insignito del Diploma Onorifico Segni di Pace: riconosciuto il suo impegno per ambiente e animali

Andrea Candeo, agronomo professionista, modello e attore, ha ricevuto il 15 aprile a Roma, presso Palazzo Valentini, il Diploma Onorifico “Segni di Pace”, prestigioso riconoscimento promosso dalla Cattedra della Pace di Assisi.

Il premio è dedicato a personalità che, attraverso iniziative sociali, educative e umanitarie, contribuiscono alla costruzione di una società più giusta e inclusiva, promuovendo valori come pace, solidarietà, responsabilità sociale e tutela del bene comune.

Una missione: “costruire ponti invece di muri”

La Cattedra della Pace valorizza figure impegnate nella diffusione di una cultura del dialogo e dell’inclusione, capaci di “costruire ponti invece di muri” attraverso il proprio operato professionale e sociale.

Chi è Andrea Candeo: carriera e impegno sociale

Dallo spettacolo all’impegno ambientale

Vincitore dell’edizione 2024 del concorso “Il più bello d’Italia”, Andrea Candeo ha costruito negli anni un percorso che unisce mondo dello spettacolo e impegno sociale.

Accanto alle attività di modello e attore, ha sviluppato una forte sensibilità verso i temi ambientali, la sostenibilità e la tutela degli animali, diventando un volto attivo nella divulgazione di queste tematiche.

Testimonial per la tutela degli animali

Candeo è stato scelto come testimonial dell’associazione no-profit “Rispetto per tutti gli animali”, impegnata nella difesa della biodiversità e nella promozione del rispetto tra uomo, natura e specie animali.

Il significato del premio “Segni di Pace”

Il ruolo della Cattedra della Pace di Assisi

Il riconoscimento si inserisce nel percorso della Cattedra della Pace di Assisi, istituzione che promuove iniziative educative e culturali a sostegno della pace e dei diritti umani.

L’obiettivo è valorizzare realtà e personalità che contribuiscono concretamente alla costruzione di una società più consapevole, attraverso cultura, educazione, solidarietà e tutela ambientale.

Le dichiarazioni di Andrea Candeo

“La pace nasce dai gesti quotidiani”

Nel suo intervento, Candeo ha sottolineato come la pace non debba essere considerata un concetto astratto o distante.

«Siamo abituati a pensare alla pace come a qualcosa di lontano, quasi astratto. Io credo invece che siano molti i linguaggi in grado di aiutarci a costruirla concretamente ogni giorno», ha dichiarato.

Secondo l’attore e agronomo, la pace si costruisce attraverso piccoli gesti quotidiani, come il rispetto per l’ambiente, la tutela degli animali e la cura della Terra.

Responsabilità e consapevolezza

«La pace nasce dall’amore inteso come attenzione verso ciò che ci circonda e dal modo in cui scegliamo di stare al mondo», ha aggiunto Candeo.

Ogni forma di vita, se rispettata e protetta, rappresenta un passo verso una società più equa, umana e consapevole.

Un impegno costante per ambiente e biodiversità

Educazione ambientale e nuove generazioni

Il percorso di Andrea Candeo è fortemente legato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni e alla diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale.

Attraverso collaborazioni editoriali, campagne sociali e attività di comunicazione, promuove una visione basata su responsabilità collettiva e rispetto della vita.

Testimonial 2026 per campagne nazionali

Nel 2026 è stato scelto, insieme ad altri volti del mondo dello spettacolo come Simone Di Matteo, come testimonial per campagne nazionali dell’associazione “Rispetto per tutti gli animali”, dedicate alla tutela della biodiversità e all’educazione ambientale.

Cattedra della Pace di Assisi: missione e attività

Un progetto educativo internazionale

La Cattedra della Pace di Assisi è un progetto di alta formazione a sostegno delle Nazioni Unite, impegnato nella diffusione della cultura della pace, della dignità e dell’uguaglianza.

Attraverso conferenze, pubblicazioni e il Premio “Segni di Pace”, promuove i valori dell’Agenda ONU 2030, in particolare l’Obiettivo 16 su pace, giustizia e istituzioni efficaci.

Numeri e impatto del progetto

Nel triennio 2024–2026 il premio è sostenuto da un comitato internazionale composto da oltre 50 organizzazioni della società civile.

L’edizione 2026 ha segnato il traguardo di quasi 20.000 diplomi onorifici conferiti, consolidando il ruolo della Cattedra come punto di riferimento per l’educazione alla non violenza e ai diritti umani.