Selvaggia Lucarelli all'Isola dei Famosi, chi lascia Ballando con le Stelle e i primi naufraghi

Pierpaolo Pretelli sarà tra i concorrenti della nuova Isola dei Famosi condotta da Selvaggia Lucarelli, scelta da Mediaset per rilanciare il reality dopo gli ascolti deludenti dell’ultima edizione.

Mediaset avrebbe deciso di affidare a Selvaggia Lucarelli la conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. L’indiscrezione arriva dal settimanale Chi, che parla di una scelta maturata dopo l’esperienza della giornalista come opinionista televisiva e dopo i risultati poco brillanti ottenuti dall’ultima stagione del reality.

Il programma, che nella precedente edizione era stato guidato da Veronica Gentili, tornerà con diverse novità. Le registrazioni dovrebbero svolgersi nelle Filippine durante il mese di giugno, mentre la messa in onda sarebbe prevista in autunno su Canale 5. Per la prima volta il reality non sarà trasmesso in diretta ma in differita.

Con il nuovo incarico, Lucarelli dovrebbe lasciare il tavolo della giuria di Ballando con le Stelle. Secondo le anticipazioni, Milly Carlucci starebbe lavorando a un profondo rinnovamento del cast storico dei giudici che negli anni ha visto protagonisti Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e la stessa Lucarelli.

Nel frattempo emergono anche i primi nomi dei possibili concorrenti. Tra i futuri naufraghi ci sarebbe Pierpaolo Pretelli, pronto a cambiare ruolo dopo l’esperienza da inviato. Insieme a lui vengono indicati anche Francesco Chiofalo, Zeudi Di Palma e Daniele Iaià.