Diabete tipo 2, quattro minuti di esercizio al giorno riducono i picchi di glicemia

Basta un minuto di attività fisica per ottenere benefici concreti sul controllo della glicemia nelle persone con diabete tipo 2. A indicarlo è uno studio realizzato dall’università della British Columbia e pubblicato sulla rivista scientifica Diabetologia, che ha analizzato gli effetti dei cosiddetti “exercise snack”, brevi esercizi distribuiti durante la giornata.

La ricerca ha coinvolto 31 adulti sedentari, uomini e donne con diagnosi di diabete tipo 2. Per due giorni consecutivi i partecipanti hanno svolto quattro mini sessioni di allenamento, ciascuna della durata minima di un minuto, eseguendo gli esercizi entro un’ora dai pasti. Nei due giorni successivi, invece, non hanno praticato alcuna attività fisica mantenendo invariata l’alimentazione.

I ricercatori hanno monitorato costantemente i livelli di zucchero nel sangue e la frequenza cardiaca attraverso dispositivi indossabili. I risultati hanno mostrato che nei giorni caratterizzati dagli exercise snack i picchi glicemici dopo i pasti erano più bassi e di durata inferiore rispetto ai giorni senza esercizio.

Le attività inserite nel programma erano semplici e facilmente eseguibili anche a casa o in ufficio. Tra gli esercizi previsti figuravano corsa sul posto, squat, jumping jack, passi laterali e step up con salita e discesa da un gradino.

Secondo il professor Jonathan Little, coordinatore dello studio, l’obiettivo era verificare se brevi sessioni di movimento potessero funzionare anche nella vita quotidiana e non soltanto in condizioni di laboratorio. In passato, infatti, molte ricerche simili erano state svolte soprattutto su persone sane o studenti universitari.

Gli studiosi hanno precisato che i benefici osservati sono stati costanti ma contenuti. Il dato più rilevante riguarda però la facilità con cui i partecipanti sono riusciti a seguire il programma, definito gestibile da tutti i volontari.

Lo studio ha preso in esame soltanto gli effetti a breve termine e non consente ancora di stabilire se questa routine possa produrre risultati più duraturi nel tempo. Gli autori hanno inoltre spiegato che non esiste una durata “perfetta” dell’esercizio. Anche sessioni leggermente più lunghe o un numero diverso di mini allenamenti potrebbero offrire benefici simili.

Gli esperti hanno infine chiarito che gli exercise snack non sostituiscono l’attività fisica regolare, ma possono rappresentare un supporto utile per chi conduce una vita sedentaria o fatica a trovare tempo per allenarsi ogni giorno.