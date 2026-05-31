Gasparri attacca la serie di Zerocalcare, chiesti controlli su stipendi e condizioni di lavoro

Gasparri chiede verifiche sulla serie di Zerocalcare dopo le accuse di paghe basse e ritmi pesanti per alcuni lavoratori coinvolti nella produzione Netflix. Il senatore di Forza Italia ha presentato un’interrogazione al ministero del Lavoro.

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha presentato un’interrogazione parlamentare alla ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone sulla produzione di “Due Spicci”, la nuova miniserie legata al fumettista Michele Rech, conosciuto come Zerocalcare e distribuita da Netflix.

L’iniziativa nasce dopo alcune indiscrezioni pubblicate dalla stampa, secondo cui diversi collaboratori della produzione avrebbero segnalato compensi ritenuti troppo bassi e carichi di lavoro superiori a quelli concordati inizialmente. Tra le contestazioni riportate ci sarebbero paghe da circa sei euro l’ora e un aumento delle attività dovuto alla realizzazione di un numero maggiore di episodi rispetto alle previsioni iniziali.

Gasparri ha spiegato di aver chiesto un accertamento ufficiale per verificare se durante la lavorazione della serie siano stati rispettati i contratti e le norme previste dal settore audiovisivo. Secondo il parlamentare, sarebbe contraddittorio che una produzione televisiva incentrata su temi come precarietà e sfruttamento del lavoro finisca per essere associata a accuse simili.

Nel testo dell’interrogazione, il senatore sostiene che un eventuale controllo ispettivo del ministero potrebbe chiarire rapidamente la situazione e verificare eventuali irregolarità nei confronti dei lavoratori coinvolti nella produzione Netflix.

Gasparri ha inoltre dichiarato che, al momento, si tratta di segnalazioni da accertare, ma ritiene necessario approfondire il caso per capire se siano stati garantiti ai collaboratori trattamenti economici e condizioni di lavoro adeguate.