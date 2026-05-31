Kelly Curtis morta a 69 anni, addio all'attrice sorella di Jamie Lee Curtis

Kelly Curtis è morta a 69 anni nella sua casa in Idaho. L’attrice e documentarista, sorella maggiore di Jamie Lee Curtis e figlia di Tony Curtis e Janet Leigh, aveva lavorato tra cinema, tv e documentari dagli anni Sessanta al 2018.

Kelly Curtis, attrice e documentarista americana figlia delle star hollywoodiane Tony Curtis e Janet Leigh, è morta sabato 30 maggio nella sua abitazione di Bellevue, in Idaho. Aveva 69 anni. La notizia è stata resa pubblica dalla sorella Jamie Lee Curtis attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social.

L’attrice premio Oscar ha ricordato Kelly come “la prima amica e la confidente di una vita”, descrivendola come una donna dal carattere deciso, curiosa e profondamente legata alla famiglia. Nel messaggio ha raccontato anche alcune passioni della sorella, tra cui i mercatini dell’usato, la musica, i viaggi, la natura e Pokémon Go. Jamie Lee Curtis ha spiegato che Kelly amava salutare amici e parenti con l’espressione ungherese “Isten Veled”, che significa “Dio sia con te”.

Nata il 17 giugno 1956 a Santa Monica, in California, Kelly Curtis era la primogenita di due icone del cinema americano. Apparve giovanissima nel film “I vichinghi” del 1958 accanto ai genitori. Dopo gli studi in economia e un’esperienza come agente di borsa, decise di intraprendere la carriera artistica frequentando il Lee Strasberg Theatre Institute ed entrando nell’Actors Studio.

Nel corso degli anni prese parte a diverse produzioni cinematografiche e televisive. Tra le sue interpretazioni più conosciute figurano una breve apparizione in “Una poltrona per due” insieme alla sorella Jamie Lee Curtis, il film tedesco “Magic Sticks” e l’horror italiano “La setta”, scritto e prodotto da Dario Argento e diretto da Michele Soavi.

Sul piccolo schermo lavorò in serie popolari come “The Equalizer”, “Silk Stalkings”, “Star Trek: Deep Space Nine” e “Judging Amy”. Tra il 1996 e il 1999 interpretò inoltre il tenente Carolyn Plummer nella serie “Sentinel”.

Negli ultimi anni della carriera si dedicò soprattutto alla produzione e alla regia di documentari. Nel 2018 firmò “Marby Jets Are Go”, progetto dedicato a una squadra scolastica australiana di atletica. Collaborò anche dietro le quinte con Jamie Lee Curtis come assistente di produzione in film come “Quel pazzo venerdì”, “Fuga dal Natale” e “Ancora tu!”.

Molto legata alle origini della famiglia, Kelly Curtis partecipò insieme al padre Tony Curtis a iniziative benefiche per il recupero della storica Sinagoga di Dohány Street a Budapest tramite la Emanuel Foundation, associazione intitolata al nonno paterno Emanuel Schwartz.

Con la sua scomparsa si aggiunge un altro lutto alla famiglia Curtis. Tony Curtis morì nel 2010, mentre Janet Leigh si spense nel 2004. Kelly Curtis lascia il marito John Marsh, la sorella Jamie Lee Curtis, il cognato Christopher Guest e i fratellastri Alexandra, Allegra, Ben e Nicholas. Le cause della morte non sono state comunicate.