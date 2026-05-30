Alghero, blitz animalista in una scuola elementare: video choc sugli allevamenti e bambini in lacrime

Momenti di tensione nella scuola primaria dell’Argillera di Alghero, dove un incontro dedicato al rapporto tra esseri umani e animali si è trasformato in un episodio che ha provocato la reazione immediata di insegnanti e famiglie.

Durante l’attività organizzata con una classe di seconda elementare, alcuni attivisti del gruppo Anonymous for the Voiceless si sono presentati indossando maschere bianche e hanno mostrato ai bambini filmati contenenti immagini di allevamenti intensivi e macellazioni di animali.

Le scene proiettate sui computer della scuola hanno provocato forte agitazione tra gli alunni, con diversi bambini scoppiati in lacrime. Gli insegnanti sono intervenuti subito interrompendo la visione e allontanando gli ospiti dall’istituto.

La dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 3 di Alghero, Paola Masala, ha spiegato che la scuola aveva autorizzato un incontro sul tema del benessere animale dopo aver ricevuto una richiesta formale da parte di un’associazione ambientalista. Secondo quanto riferito dalla preside, il contenuto mostrato agli studenti non era stato concordato.

«Ci hanno teso un blitz», ha dichiarato la dirigente, spiegando che quelle immagini non erano adatte a bambini così piccoli. La scuola riteneva di aver autorizzato un’attività educativa sui diritti degli animali e non la proiezione di filmati particolarmente crudi.

La vicenda ha acceso il dibattito anche sui social, dove si sono moltiplicati commenti e prese di posizione contrastanti. Alcuni genitori hanno già annunciato l’intenzione di presentare una denuncia per ricostruire con precisione quanto accaduto durante l’incontro scolastico.