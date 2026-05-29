Tiziano Ferro verso Sanremo, il cantante apre alla gara mentre parte il tour negli stadi

Tiziano Ferro apre a Sanremo e prepara il ritorno negli stadi, mentre lavora anche al film tratto dal suo romanzo. Il cantante ha detto che parteciperebbe al Festival con il brano giusto e ha annunciato nuove collaborazioni e progetti.

Tiziano Ferro non esclude un futuro debutto in gara al Festival di Sanremo. Durante un incontro con la stampa, il cantante di Latina ha spiegato che prenderebbe in considerazione la partecipazione se arrivasse il brano adatto. Oggi, ha raccontato, vive la competizione con uno spirito diverso rispetto al passato e non sentirebbe più il peso della classifica.

Ferro ha ricordato anche l’invito ricevuto da Carlo Conti negli anni scorsi. In quel periodo, però, era impegnato nell’uscita di un album e non poteva fermare il lavoro legato alla produzione del progetto. Ha poi riconosciuto il lavoro svolto da Amadeus alla guida del Festival, parlando di una manifestazione tornata centrale dopo anni più complicati.

Il cantante si prepara intanto al ritorno dal vivo con il tour negli stadi che partirà il 30 maggio da Lignano. Il calendario toccherà diverse città italiane, tra cui Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Bari e Messina. La tournée celebrerà anche i 25 anni di carriera, con una scaletta costruita tra brani storici e pezzi più recenti.

La prima canzone sarà “Sono un grande”, titolo del nuovo album e frase che Ferro considera una sorta di dichiarazione personale dopo anni segnati da problemi privati e professionali. Nel corso del tempo l’artista ha raccontato pubblicamente la dipendenza dall’alcol, la separazione dal marito e le difficoltà vissute nella gestione familiare dopo la fine del matrimonio.

Parallelamente alla musica, Ferro è già al lavoro sul film tratto dal romanzo “La felicità al principio”. La sceneggiatura è stata completata e la produzione dovrebbe iniziare il prossimo anno. Alla regia ci sarà Francesco Amato. Per il cast non ci sono ancora nomi ufficiali, anche se il cantante ha ammesso di apprezzare attori come Riccardo Scamarcio e Alessandro Borghi.

Nel nuovo tour non mancherà il corpo di ballo hip hop, elemento presente fin dagli inizi della sua carriera. Ferro ha spiegato di aver voluto recuperare atmosfere e sonorità che fanno parte della sua identità artistica senza costruire uno spettacolo completamente diverso rispetto al passato.

In contemporanea arriva anche “Sono un grande – Deluxe”, versione speciale del disco con collaborazioni insieme a Giorgia, Shiva e Lazza. Alcuni degli ospiti saliranno sul palco durante le tappe di Milano e Roma. Ferro ha raccontato di sentirsi oggi più libero e diretto anche nel rapporto con il pubblico, soprattutto dopo essere diventato padre.

Per affrontare il tour, il cantante ha deciso di viaggiare insieme a una logopedista e a una psicologa. “Sono pieno di entusiasmo e di energie”, ha detto, spiegando di voler affrontare questa nuova fase con maggiore equilibrio personale e attenzione verso sé stesso.