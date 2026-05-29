Cristina D'Avena pensa a Sanremo, ma cerca una canzone potente e lontana dalle solite sigle

La possibilità di vedere Cristina D’Avena in gara al Festival di Sanremo resta aperta, ma la cantante mette subito dei paletti chiari. Intervenendo a Cartoons On The Bay, in corso a Pescara, l’artista ha spiegato che accetterebbe soltanto con un brano capace di rappresentarla davvero.

Da anni il suo nome viene accostato al palco dell’Ariston, anche per il legame generazionale costruito attraverso le storiche sigle dei cartoni animati. D’Avena, però, non vuole scegliere una strada prevedibile. “Me lo dicono tutti ma dovrei capire come”, ha raccontato, spiegando che servirebbe una canzone forte, personale e adatta alla sua identità artistica.

La cantante ha escluso sia un pezzo che ricordi troppo le sue celebri sigle televisive sia una ballata eccessivamente malinconica. “Non sarei io, perché sono una persona allegra e solare”, ha detto durante l’incontro con il pubblico.

L’obiettivo sarebbe trovare un equilibrio tra energia, immediatezza e riconoscibilità, senza però cadere nello scontato. Dopo una carriera segnata da numerosi dischi d’oro e di platino, D’Avena considera la scelta del brano un passaggio decisivo. Per questo motivo ha spiegato che il pezzo ideale dovrebbe nascere direttamente da lei oppure da qualcuno che la conosca molto bene.

Negli ultimi mesi l’artista ha comunque già respirato l’atmosfera del Festival grazie alla partecipazione alla serata cover dell’ultima edizione. In quell’occasione ha portato sul palco una versione rock di Occhi di gatto insieme alle Bambole di pezza.

Ripercorrendo quell’esperienza, D’Avena ha raccontato di aver chiesto alla band un arrangiamento molto energico. Il risultato finale ha unito sonorità rock e richiami ai Led Zeppelin, trasformando la performance in uno dei momenti più particolari della serata. Un’esibizione che, secondo la cantante, è stata caratterizzata da grande forza scenica e intensità.