Ore 14 Sera, blackout durante l'intervista ad Angela Taccia sul caso Garlasco

Un blackout improvviso ha interrotto l’intervista ad Angela Taccia a Ore 14 Sera mentre l’avvocata parlava del caso Garlasco. Lo studio di Rai 2 è rimasto al buio dopo un fulmine caduto durante la diretta.

Momenti inattesi nello studio di Ore 14 Sera, il programma di Rai 2 condotto da Milo Infante. Durante un’intervista ad Angela Taccia, avvocata che assiste Andrea Sempio nell’inchiesta legata all’omicidio di Chiara Poggi, un improvviso blackout ha lasciato lo studio completamente al buio.

La legale stava parlando del proprio assistito e ribadiva di credere nella sua innocenza quando, all’improvviso, le luci si sono spente a causa di un guasto provocato dal maltempo. In quei minuti sulla zona era infatti in corso un forte temporale accompagnato da fulmini.

Milo Infante ha commentato l’accaduto con ironia durante la diretta televisiva. Il conduttore ha scherzato dicendo che l’avvocata “aveva fatto saltare l’impianto” subito dopo aver dichiarato di credere nell’innocenza di Sempio.

Anche Angela Taccia ha risposto sorridendo alla battuta del presentatore. L’avvocata ha raccontato di essere arrivata negli studi Rai mentre già pioveva forte e, sempre ironicamente, si è definita “colpevole” del blackout, invitando Infante a “preparare il rogo”.

L’intervista era una delle rare apparizioni televisive rilasciate finora dalla legale sul caso di Garlasco, tornato al centro dell’attenzione mediatica dopo i nuovi sviluppi investigativi legati ad Andrea Sempio.