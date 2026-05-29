Mondiali 2026 senza l'Italia: per chi tifare e chi può vincere la Coppa del Mondo

L'Italia sarà fuori dai Mondiali per la terza edizione consecutiva: una serie nera senza precedenti nella storia della nazionale più titolata d'Europa. Eliminata dalla Bosnia Erzegovina ai rigori negli spareggi, la squadra azzurra dovrà guardare da casa anche il torneo del 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio.

Il dolore è reale, la delusione enorme, ma il calcio non si ferma. E per chi vuole comunque vivere l'emozione di un Mondiale, massimo evento calcistico internazionale, la domanda è una sola: per chi tifare?

Chi sceglieranno gli italiani?

Senza la nazionale ma con diversi italiani negli USA, tra allenatori e arbitri, il Mondiale 2026 non sarà completamente privo di tricolore. Carlo Ancelotti siede sulla panchina del Brasile e questo, da solo, è un ottimo motivo per molti italiani per tifare Seleção.

Vincenzo Montella, invece, guida la Turchia nel Girone D, portando un tocco azzurro anche lì. Per chi invece preferisce seguire la qualità del gioco, la Spagna di Lamine Yamal è la candidata più naturale: campione d'Europa, prima nel ranking FIFA e fresca di Nations League. Il talento del Barcellona è già diventato l’idolo di migliaia di bambini anche in Italia, quindi è possibile aspettarsi supporto e attaccamento per la sua nazionale.

Per gli italiani più nostalgici, appassionati di squadre solide e difficili da battere, un occhio potrebbe andare al Sudamerica: l'Ecuador ha impressionato nelle qualificazioni sudamericane con appena 5 gol subiti in 18 partite un muro difensivo che può portare lontano nel torneo.

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Spagna e Francia, le favorite

La previsione più condivisa vede una finale tra Spagna e Francia, con La Roja favorita per la vittoria del titolo. Negli ultimi quattro anni, la Spagna ha vinto la UEFA Nations League 2022-23, l’Europeo 2024 e i Giochi Olimpici di Parigi 2024: una striscia di successi che rende difficile ignorarne la candidatura.

La Francia rimane però anch'essa in prima linea: Mbappé è indicato come probabile capocannoniere e Yamal come miglior giocatore del torneo secondo molti analisti. Due squadre, due filosofie, un solo trofeo disponibile. Probabilmente, gli iberici rimangono superiori in quanto a qualità di gioco e organizzazione collettiva, ma i transalpini dispongono di una rosa più profonda.

Le altre candidate al titolo

Il quadro non si esaurisce con le due finaliste designate. L'Olanda sfida ancora una volta la maledizione del Mondiale con tre finali perse, mentre la Turchia di Montella porta qualità e stelle di caratura internazionale, quali due “italiani” come il capitano Calhanoglu e Yildiz, simboli di Inter e Juventus.

L'Argentina di Lautaro Martínez e Julián Álvarez resta pericolosa nonostante non guidi più i pronostici. Il Brasile di Ancelotti, fisico e tecnico, storicamente si esalta quando gioca nel continente americano e può fare molto lontano dalla fase a gironi. Il Portogallo - all’ultimo ballo di Cristiano Ronaldo - e la Germania completano un quadro europeo molto competitivo.

Un Mondiale da vivere comunque

L'assenza dell'Italia fa male, inutile negarlo. Ma il Mondiale 2026 si preannuncia come il più ricco e imprevedibile di sempre: 48 squadre, tre paesi ospitanti, 104 partite. C'è una squadra per ogni tipo di tifoso, un giocatore per ogni tipo di fantasia. Che si scelga la Spagna per il gioco, il Brasile per Ancelotti, la Turchia per Montella o il Portogallo di CR7, l'importante è trovare un motivo per non spegnere il televisore. E per questa edizione, di motivi ce ne sono davvero tanti.