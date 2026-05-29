Blue Origin, esplode il razzo New Glenn durante i test a Cape Canaveral

Blue Origin ha perso il controllo del razzo New Glenn durante un test a Cape Canaveral e una violenta esplosione ha avvolto la rampa di lancio. Nessun ferito tra il personale, mentre l’azienda di Jeff Bezos avvia verifiche sull’incidente.

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso giovedì durante una prova sulla rampa di lancio a Cape Canaveral, in Florida. L’incidente è avvenuto nel corso di un test di accensione statica, una fase utilizzata per verificare il funzionamento dei motori prima del decollo.

L’azienda fondata da Jeff Bezos ha confermato il problema con un messaggio pubblicato su X, spiegando di aver rilevato “un’anomalia” durante le operazioni. Blue Origin ha precisato che tutto il personale presente nell’area è stato evacuato in sicurezza e che non risultano feriti.

I video diffusi dai media statunitensi mostrano il momento dell’accensione dei motori seguito da una gigantesca palla di fuoco che ha investito il sito di lancio. Le immagini riprendono anche una densa nube di fiamme e fumo nero sollevarsi sopra la struttura di Cape Canaveral.

Il razzo era destinato a una missione per il trasporto di 48 satelliti in orbita terrestre bassa per conto di Amazon. Il progetto rientra nel piano del colosso americano per ampliare la propria rete di connessione internet satellitare.

Il deputato della Florida Mike Haridopolos, che rappresenta il distretto dove si trova Cape Canaveral, ha dichiarato di essere rimasto in contatto con il vertice della Nasa Jared Isaacman dopo l’esplosione. In un messaggio pubblicato sui social ha ringraziato soccorritori, ingegneri e squadre operative intervenute subito dopo l’incidente.

Per Blue Origin si tratta di un nuovo problema dopo il fallimento registrato ad aprile, quando un altro lancio del New Glenn non era riuscito a posizionare correttamente un satellite per telecomunicazioni nell’orbita prevista. Anche in quel caso era stata aperta un’indagine tecnica.

L’episodio arriva pochi giorni dopo un altro incidente che ha coinvolto il settore spaziale privato statunitense. Una Starship di SpaceX, l’azienda guidata da Elon Musk, aveva preso fuoco durante l’atterraggio al termine di un volo di prova.