Sciopero generale del 29 maggio, disagi per scuole treni e trasporti pubblici in tutta Italia

Sciopero generale del 29 maggio, scuole e trasporti a rischio in tutta Italia con treni e bus ridotti

Venerdì 29 maggio giornata complicata per studenti, pendolari e viaggiatori a causa dello Sciopero generale nazionale proclamato da diverse sigle sindacali del settore pubblico e privato. La mobilitazione durerà 24 ore e coinvolgerà scuole, ferrovie e trasporto pubblico locale in numerose città italiane.

Nelle scuole non è assicurato il regolare svolgimento delle lezioni. Lo sciopero riguarda tutto il personale scolastico, compresi insegnanti, dirigenti e lavoratori Ata. L’effettivo impatto sugli istituti dipenderà dal numero di adesioni registrate nelle varie province. La protesta è stata indetta da Usi-Cit, Cub, Adl Varese, Si Cobas e Sgb, con l’adesione di altre organizzazioni sindacali tra cui USI 1912, Fisi, Fi-Si e Sbm.

Problemi anche per il traffico ferroviario. Dalle 21 di giovedì 28 maggio è partito lo stop che interessa il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione terminerà alle 21 di oggi. Restano attive le fasce di garanzia previste nei giorni feriali, con i servizi essenziali assicurati dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per i collegamenti regionali.

A Roma lo sciopero coinvolge l’intera rete Atac e diversi operatori privati collegati al trasporto cittadino. Bus, tram e metropolitane saranno garantiti soltanto nelle fasce protette, dall’inizio del servizio fino alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. Interessato anche il servizio a chiamata ClicBus.

A Milano, invece, Atm ha comunicato possibili riduzioni del servizio dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino alla chiusura delle linee. Le limitazioni potrebbero riguardare metropolitane, autobus e tram.

Alla base della protesta ci sono richieste che spaziano dal rinnovo salariale alla sicurezza sul lavoro, passando per la precarietà occupazionale e le politiche industriali. I sindacati contestano anche l’aumento delle spese militari, le norme sui decreti sicurezza, la situazione abitativa e la gestione dei conflitti internazionali, compresa la guerra in Palestina.