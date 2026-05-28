Temptation Island, Filippo Bisciglia conferma la sigla storica anche per l'edizione 2026

Temptation Island tornerà prossimamente su Canale 5 e con il ritorno del reality arriva anche una conferma che i fan aspettavano da giorni. Dopo le indiscrezioni circolate online su un possibile cambio della sigla ufficiale, è stato Filippo Bisciglia a chiarire definitivamente la situazione attraverso un video pubblicato sui social del programma.

Negli ultimi giorni si erano diffuse diverse ipotesi sulla possibilità che il celebre brano “Love the Way You Lie” di Eminem e Rihanna potesse essere sostituito nella nuova edizione del reality. Tra le canzoni indicate come alternativa era comparsa anche “What I've Done” dei Linkin Park, alimentando dubbi e discussioni tra gli spettatori più affezionati.

Nel filmato condiviso dagli account ufficiali della trasmissione, Bisciglia ha scelto un tono ironico per mettere fine alle voci. La didascalia del post recita infatti “Don’t touch my ‘ai lov de uei iu laiiiiiii’”, frase che richiama in modo scherzoso il ritornello della storica sigla.

Il conduttore ha poi ribadito il concetto anche nei commenti sotto il video con un messaggio chiaro rivolto ai fan del programma. “Che nessuno tocchi la sigla”, ha scritto Bisciglia, confermando così che il brano utilizzato nelle precedenti edizioni resterà presente anche nella stagione 2026.

La scelta di mantenere la stessa canzone rappresenta una continuità con l’identità del programma, diventata ormai riconoscibile proprio grazie all’associazione tra il reality di Canale 5 e il successo firmato da Eminem e Rihanna.